Para ficar em casa

Já que o momento é de ficar em casa, nada como ter o máximo de conforto. E foi pensando nisso que a Arezzo lançou sua linha de calçados homewear, com muito conforto, personalidade, estilo, beleza, praticidade, aconchego, carinho e cuidado. "Há anos, a Arezzo faz parte da vida das mulheres por meio de calçados e acessórios. E agora que o momento pede reinvenção, é chegada uma nova era de conexão", diz Luciana Wodzik, diretora da marca. São três diferentes flip flops em construções, em materiais especiais que garantem o cozy feelings para os dias mais frios.

Saboneteira do bem

A Alva, marca dos irmãos Susana Bastos e Marcelo Alvarenga, conhecida por suas luxuosas peças de design contemporâneo, lançou um produto com venda 100% revertida para a Academia Transliterária. A Saboneteira Circular, feita em pedra-sabão e madeira, tem em seu desenho todas as características que fizeram a marca mineira figurar na lista de desejo de todos que amam um bom design. A tiragem é limitada e vai financiar parte do projeto Cores e Sabores, que entrega cestas de alimentos e material de higiene para transexuais e travestis em situação vulnerável.

Nova fragrância

Yves Saint Laurent Beauté lançou a fragrância Libre no Brasil. O novo perfume traz notas frescas e florais, representando a liberdade feminina. Libre é a palavra que define a marca: sempre no limite, experimentando e rompendo fronteiras. A nova fragrância representa um estado de espírito, uma forma de jogar com suas próprias regras, sem meios-termos e sem contradições. As notas dominantes são tangerina, lavanda e cassis; as de coração são jasmim, lavanda e flor de laranjeira, e ao fundo tem baunilha de Madagascar, cedro, ambargris e almíscar.

