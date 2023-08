Comunicação da Virada Cultural mostra BH para "Todo Mundo"

685

A Praça da Estação é o polo da Virada Cultural de BH com muitas atrações (foto: PBH/Divulgação )



Berço de algumas das personalidades mais brilhantes da cultura brasileira, Belo Horizonte trabalha para recuperar seu protagonismo na cultura nacional. E nada melhor do que começar resgatando seu público interno. Para isso, a 8ª edição da Virada Cultural de Belo Horizonte, iniciada ontem em diferentes pontos de BH, tem como tema "Virada Cultural de Todo Mundo". Durante 24 horas, com rica programação gratuita, o programa oferece cultura, entretenimento, esportes, gastronomia e intervenções urbanas, integrado ao projeto de revitalização da região central da capital mineira batizado de "Centro de Todo Mundo".





REDESCOBERTA A campanha do evento é um convite para o público vivenciar as múltiplas possibilidades que Belo Horizonte. As atrações têm diversas linguagens artísticas e culturais: música, artes cênicas, artes visuais, audiovisual, jogos, lazer, tecnologia, bem-estar e saúde, cultura popular, gastronomia, literatura, moda, intervenções e instalações urbanas, entre outras. A programação completa pode ser consultada no portalbelohorizonte.com.br/virada.





PILARES Este ano, a programação tem como base cinco pilares: Patrimônio, na valorização dos bens tombados, paisagem urbana e bens imateriais; Sustentabilidade, com ações ambientais, reciclagem e fomento à economia local; Vivência, com uma nova forma de circular pelo Centro da capital a pé; Diversidade e inclusão, com ações e atividades que atendam a públicos diversos e que contemplem as pessoas em suas singularidades.





ESTRUTURA A "Virada Cultural de Todo Mundo" contará com mais de 240 atrações no centro da cidade. Seis pontos estão instalados: Palco Sesc, na Praça da Estação; Palco Viaduto, localizado embaixo do Viaduto Santa Tereza; Palco Gramado e Palco Parque, ambos no Parque Municipal; Palco Praça Sete, na rua Carijós; e Palco Guaicurus, que fica na tradicional rua do hipercentro. Além de oito Percursos entre os Palcos: Circuito Parque, Edifício Central, Praça da Estação, Teatro Francisco Nunes, Espaço Cine, Pista de Patins, Museu da Moda - Mumo e Mercado das Flores.





CAMPANHA A partir do programa da PBH, "Centro de Todo Mundo", foi criado o conceito da 8ª edição, "Virada Cultural de Todo Mundo", que faz um convite para o público vivenciar coletivamente a cidade. O caminho criativo desenvolvido também está em sintonia com os projetos "Centro de Todo Mundo" e "Zona Cultural Praça da Estação", direcionando o foco do público para o Centro de BH e para o Patrimônio Cultural.





SELO Em busca do protagonismo de cada cidadão, em relação à cultura e à cidade, nasceu o selo VC | BH, uma referência às iniciais da Virada Cultural, e à abreviação de "você", que traz a individualidade de cada cidadão. A paleta utilizada na comunicação representa as cores do céu ao longo de 24h - mesmo período do evento, da alvorada ao crepúsculo. Além disso, as formas utilizadas na composição visual propõem movimento e remetem a cuidado, afeto e união.





ATRAÇÕES Desde ontem o Centro de Belo Horizonte se transformou em um grande palco para diversas expressões artísticas, sobretudo da cena local, e com importantes nomes nacionais. O evento também reúne projetos parceiros que já acontecem no Centro e são fundamentais para a cultura da cidade. Será uma oportunidade de experienciar a potência da cena belo-horizontina em um único dia com o Mundialito de Rolimã, a Gaymada e o Duelo de MC's, além de iniciativas parceiras como a Festa da Luz, o Festival Tranquilo, a Festa Transa e a Festa Alta Fidelidade, entre outras.





VIRADÃO GASTRONÔMICO Para completar a programação, 34 estabelecimentos oferecem uma variedade de opções saborosas, marca de Belo Horizonte reconhecida internacionalmente como "Cidade Criativa da Gastronomia", título concedido pela UNESCO em 2019. O público poderá desfrutar também da Rota Sabores #ZCPE, da Zona Cultural Praça da Estação, que apresenta o Circuito "Varanda Central, Janela de Todo Mundo", nos corredores dos Bares e Restaurantes do icônico Edifício Central, e "Para Sempre Mandruvá", que vai homenagear Mandruvá, o artista da Velha Guarda do Samba de BH que faleceu neste ano, em show no Quarteirão dos Coqueiros da Av. Amazonas.





HOMENAGENS Além de Mandruvá, serão homenageados o mestre Maurício Tizumba, pelos seus 50 anos de carreira; o Hip-Hop, que completa 50 anos no mundo e 40 no Brasil, além da homenagem aos Garis da SLU, que realizam um trabalho relevante e essencial para a cidade. Enfim, o domingo hoje será inesquecível na capital mineira com atrações gratuitas para todos os gostos e idade.