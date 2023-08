Paixão pela cultura sneakerhead agita os jovens no Brasil

685

No Brasil, a comunidade de admiradores tem crescido exponencialmente (foto: (Warren Jones/ Unsplash))

Quando a era do hip-hop ascendeu, em meados da década de 1980, contextos culturais e inovadores nasciam para mudar o mundo. Opiniões políticas, posicionamentos sociais e uma nova forma de se expressar por meio das vestimentas. Muito além das peças, um grande marco e divisor de águas desse período deve-se ao surgimento dos sneakers — termo em inglês que significa tênis — lançados, sobretudo, com uma linha de design jamais vista, com traços que, até hoje, são atemporais.

Muito além da música, outro elemento foi fundamental para essa tendência criada lá atrás. O basquete, sem sombra de dúvidas, tem uma parcela significativa nesse processo de mudança, já que, naquele período, a variedade de tênis começou a explodir exponencialmente. Estilista e consultora de moda, Wós Rodrigues afirma que o pontapé inicial nos sneakers aconteceu após o lançamento do modelo Air Jordan 1, collab feita entre a Nike e o jogador Michael Jordan.

No primeiro ano, as vendas ultrapassaram mais de US$ 126 milhões, sendo considerado por muitos como um dos calçados mais importantes da história. "A partir desse momento, começou o movimento dos colecionadores de tênis e a valorização das marcas e dos modelos de luxo, que se transformaram em status para os homens e artigo de moda para o universo feminino", ressalta a profissional.

Historicamente, como detalha Wós Rodrigues, o principal consumidor desse mercado foram os jovens. Porém, com a valorização no mercado de moda, esse nicho passou a ser bastante requisitado pelo público adulto, fashionistas e colecionadores, de maior poder aquisitivo, até mesmo como investimento, tal qual ocorre com as bolsas de luxo da marca Chanel e Louis Vuitton.

Sneakers no Brasil

Com o passar do tempo, os sneakers tornaram-se uma identidade visual. Mais que isso: um item que dava ao usuário status e estilo, uma peça almejada, que começou a fazer parte de outras tendências, ganhando mais notoriedade no streetwear. No Brasil, eles começaram a ganhar espaço nos anos 2000. A consultora de imagem Pamella Flores acredita que essa linha de calçados é a mais cobiçada do mundo atualmente.

Em solo brasileiro, essa realidade não seria diferente. "O uso do tênis veio pra cá justamente com a onda de consumo por produtos usados e inspirados em fenômenos do basquete mundial e dos cantores de hip-hop", descreve a especialista. Quando morava nos Estados Unidos, Pamella recorda-se da fila para comprar os sneakers, em especial quando alguma marca estava prestes a fazer um lançamento.

Se lá fora a busca era incessante, no Brasil sempre foi algo mais difícil. Isso porque essa linha diferente, além de não ser vista com tanta frequência por aqui, contava com um entrave para aqueles que sonhavam em comprá-lo: o alto preço. No entanto, a consultora de imagem avalia uma mudança significativa nesse cenário. Com o crescimento da comunidade sneakerhead — termo designado para admiradores e colecionadores de sneakers — é mais fácil ver, atualmente, mais pessoas usando esse tipo de tênis.

"Hoje, com a facilidade que o e-commerce traz para o consumidor, não há dificuldade em se obter o calçado que estiver na moda. No momento, a diferença é o valor que o produto chega ao Brasil, se comparado ao preço nos EUA. Por isso, a disputa é ainda maior, e o status de quem tem também aumenta. Hoje, não temos mais tantas barreiras quanto ao que é lançado fora do país", destaca Pamella.

Tantas décadas se passaram desde que o Air Jordan 1 veio ao mundo e, ainda sim, a repercussão em cada novo tênis continua assustadora. Não somente um item que vai agregar ao vestuário, mas um elemento que conta uma história e possui um valor inestimável para a cultura. Além da parceria com o ex-jogador Michael Jordan, a Nike faz collabs com outros artistas e atletas, como Travis Scott e Billie Eilish, e até com marcas, caso da Louis Vuitton.

Nos cinemas

Com direção de Ben Affleck, Air: a história por trás do logo conta com detalhes o surgimento do Air Jordan. Lançado este ano, o filme descreve as negociações de patrocínio da Nike com os pais do então novato na NBA, Michael Jordan. Além disso, estampa na tela como essa parceria mudou o mundo do esporte e da cultura para sempre.

Sneakers de sucesso

— Air Jordan (Nike)

— Tênis Adi2000 (Adidas)

— Tênis Forum Low (Adidas)

— Tênis Nike Dunk

— Tênis Nike Air Force

— Tênis Nike Air Max