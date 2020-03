Tempos modernos

(foto: Divulgação)







Inspirada em Paris, a grife mineira Márcia Morais inicia a nova temporada com uma coleção cápsula do preview do outono’2020. Intitulada Les Temps Modernes, a coleção traz uma linha ao mesmo tempo romântica e contestadora, clássica, mas também cosmopolita, vibrante, ainda que discreta e sofisticada. Essa dicotomia traduz o lifestyle de uma mulher múltipla e diversa, que encontra na moda uma forma de autoexpressão e segurança. A modelagem foi cuidadosamente construída e vai do 40 ao 54. Destaque para a cartela de cores equilibrada e estamparia atemporal. O mix de produtos abrange do casual à festa.

(foto: Divulgação)

Bom caminho





Maria Filó criou um outono-inverno’2020 que convida as mulheres a viver uma aventura recheada de surpresas e experiências. A Buen Camino foi inspirada pelo caminho de Santiago de Compostela, e carrega diferentes culturas, paisagens e histórias. Seguindo o DNA feminino e contemporâneo da marca, a cartela de cores passeia por diversos tons, predominando os mais sóbrios. Já as estampas apresentam florais e padronagens geométricas. São looks atemporais, sofisticados e alegres. Um dos pontos altos da coleção é a linha de tricô, que arremata a produção com truques de styling. A grife entrou recentemente para o Grupo Soma – o maior conglomerado de moda do país, e agora faz parte da plataforma de negócios do grupo, que atualmente detém as marcas Animale, Farm, Cris Barros, Fábula, Foxton, A.Brand e Animale Oro.

(foto: Divulgação)



Lúdico chique





A grife parisiense Balenciaga acaba de lançar uma linha de produtos fruto da collab com a marca Hello Kitty. O hit máximo da coleção são os diversos modelos de bolsas, mas também foram lançados acessórios como suporte para telefone, bolsa para câmera e carteira, entre outros. Aqui no Brasil, os itens estao à venda apens pela internet.

(foto: Divulgação)

Ancestral





A coleção outono-inverno’2020 de Cris Barros é uma viagem para o Oriente ancestral, contada em três capítulos, que vai transportar as clientes por seus contos e lendas, explorando a beleza do essencial. O capítulo 1 narra a lenda das amas do Pacífico, grupo de mulheres valentes que desde o século 19, mergulham nuas em busca de pérolas para sustentar as suas famílias. Elas deram início ao conto das sereias orientais, cujas lágrimas transformavam-se em pérolas. Representada por vestidos máxis, peças fluidas e sofisticadas de cetim em tons pastel. A tradicional cultura oriental aparece em bordados florais desenhados a mão com leveza na transparência dos vestidos, assim como nos conjuntos de túnicas e calça marinho e off white.