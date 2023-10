Duas gerações da axé music têm encontro no teatro

739

Luiz Caldas é precursor da axé music (foto: Rafael Martins/Divulgação)

Para quem sempre saracoteou ao som de axé music, é bom anotar na agenda para não esquecer a data do encontro de Luiz Caldas, o pai do gênero musical que fez a trilha sonora de gerações, e Saulo, que também foi figura importante do movimento baiano.







Encontro marcado

Os dois tocam juntos no dia 14 de novembro (terça-feira), às 21h, no Palácio das Artes. No formato banquinho e violão, cada um apresenta seus maiores sucessos e, juntos, garantem uma noite inesquecível.



A qualquer fagulha

Gustavo Greco recebe convidados amanhã (10/10) para jantar na loja d’O Ateliê de Cerâmica. O encontro marca a parceria do designer com a marca. Juntos, realizaram diversos projetos que, segundo Gustavo, exploram as fronteiras das respectivas áreas de atuação.“Até o início deste ano, todas as atividades do Ateliê eram conduzidas em um charmoso espaço em Contagem, abrangendo desde o processo criativo até a queima das peças, além da loja e diversos eventos”, conta.A partir de junho de 2023, o Ateliê mudou para um imóvel tombado. A casa, construída em 1952, foi residência do médico Milton Machado Mourão e da artista plástica Gilda Antonina Maria Falci Mourão.O encontro, civilizadíssimo, tem horário para começar com brinde na varanda, às 18h, e término com jantar, às 20h30.

José Bento, artista que está entre os preferidos da coluna, tem exposição confirmada para novembro, na galeria do Centro Cultural Minas Tênis Clube.



Com curadoria de Rafael Perpétuo e Clarice Steinmüller, a mostra “A qualquer fagulha” será aberta dia 1º de novembro, seguindo até janeiro do ano que vem.

Aquilombar

A Rua Itapecerica, no Lagoinha, ganhará em novembro um novo empreendimento cultural, o Aquilombar, com a proposta de reviver a cultura de tradição da região, berço da gastronomia e do samba, considerada a pequena África de Belo Horizonte.



Abraçar a cultura negra, periférica e LGBTQIA+ são centrais na iniciativa que propõe a diversidade desde a escolha da equipe até as atrações, promovendo a conexão entre artistas de vários territórios do Brasil.



À frente do empreendimento estão duas mulheres que acumulam anos de experiência no mercado cultural, as produtoras Fatini Forbeck e Nathalia Trajano.



Como o nome sugere, a casa com 759 metros quadrados tem como ideologia central o aquilombamento e se propõe ser uma plataforma de impacto sociocultural.



A proposta é fortalecer o cenário da cultura belo-horizontina, trazendo também artistas inéditos para a cidade, como é o caso do cantor O Poeta (BA), da cantora Bixarte (PB) e da comediante Jacy Silva (SP).



Também já estão previstas na agenda do espaço atrações como Encontro de Batuqueiros (SP), Edu Ribeiro (SP) e MC Mika (MG), promessa do funk brasileiro.