Obra de Luiz Gonzaga, o Rei do Baião, ganha releitura para orquestra

Luiz Gonzaga, o Rei do Baião, ganha homenagem mineira (foto: Arquivo O Cruzeiro/EM/D.A Press)

"Concerto para cordas e trio pé de serra", homenagem da Orquestra Ouro Preto à obra de Luiz Gonzaga, tem única sessão hoje (10/9), às 11h, no Sesc Palladium. A apresentação integra a série Domingos Clássicos e os ingressos têm preços populares. Os arranjos são assinados por Mateus Freire.





NO PALCO





A Cia Voir de Teatro (São Paulo) chega a Minas Gerais para quatro apresentações de espetáculos teatrais clássicos. Nos dias 17 e 24 de setembro e 1º de outubro, o grupo apresenta “João e o pé de feijão” em Juiz de Fora, Sabará e Itaúna, respectivamente. No dia 23 de setembro, chega ao Teatro Marília, em BH, com a peça “Chapeuzinho Vermelho”.





AH! ESSE MENINO

NO CINE BRASIL





Sábado, 16 de setembro, é dia de boas gargalhadas com a irreverência e humor de Esse Menino, que volta ao Cine Theatro Brasil Vallourec. Do sexo à política, do cotidiano à cultura pop, nada escapa ao olhar do humorista mineiro.





VIDA EM COISAS

“SHYLIGHT”





Um dos destaques da exposição “Studio Drift – Vida em coisas”, a obra “Shylight”, em exibição no pátio do CCBB, ganha leitura a mais com a performance “Desabrocha”, que une os bailarinos Clara Fadel, Haydyn Petrus e Laura Reder. Os artistas recriam no chão o movimento das flores presas no teto do centro cultural. Com entrada livre e gratuita, a performance será realizada até 6 de novembro, sempre às sextas-feiras, durante a temporada de “Studio Drift – Vida em coisas” na capital mineira.