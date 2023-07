Cine Theatro Brasil comemora 10 anos com apresentações em praça pública

739

Cine Theatro Brasil Vallourec fica em prédio histórico inaugurado em julho de 1932, na Praça Sete (foto: Gabriel Araújo/Divulgação)

Os 10 anos de reabertura do Cine Theatro Brasil Vallourec serão comemorados a partir de agosto. O pontapé inicial da programação é o seminário "Praça Sete: Patrimônio vivo", que reunirá o presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, Gabriel Azevedo; a secretária municipal de Cultura, Eliane Parreiras; o presidente do Sebrae-MG e da CDL-BH, Marcelo de Sousa e Silva; o diretor de pessoas da Vallourec, Adriani Damazio; e o presidente da Fundação Clóvis Salgado, Sérgio Rodrigo Reis, entre diversos outros convidados. Em setembro, com o Cine + 10, espetáculos gratuitos serão montados nos quarteirões fechados da Praça Sete.





FOMENTO CULTURAL





A presidenta da Funarte, Maria Marighella, é presença confirmada na próxima segunda-feira (31/7) no lançamento do projeto Circula Funarte: Políticas para as Artes em Diálogo. O evento, no Complexo Cultural Funarte MG, na Rua Januária, 68, é uma das ações de retomada para fomentar o campo artístico e cultural em todo o país. A participação da diretoria colegiada da entidade também está confirmada.





HIP HOP

MINEIRAS EM CENA





As mineiras Iza Sabino e Laura Sette estão no line up do Rap In Cena, marcado para o final de outubro, no Parque Maurício Sirotsky Sobrinho (Parque Harmonia), em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Reconhecido como o maior festival de cultura hip hop do Brasil, o festival já vendeu mais de 20 mil ingressos e vai reunir, entre outros nomes, Azzy, Djonga, Filipe Ret, Hungria, L7nnon, Marcelo D2 & Sain e Negra Li.









NA PAMPULHA

OPEN FOOD





As bandas Baianeiros, JPG (grupo de João Ramalho, filho de Zé Ramalho, e Eduardo Gema), a Ca$h e Trem de Ferro estão na programação musical do Hop Gastrô, festival gastronômico, dia 5 de agosto, no Espaço Lunarium Confraria, na Pampulha. Serão 12 horas de open food.





AGENDA

POESIA, MÚSICA E ARTE





Lucas Guimaraens lança seu livro de poemas "Amarrar o corpo na lua" (7 Letras), no dia 5 de agosto, na programação comemorativa dos 20 anos da Quixote Livraria e Café. O Grupo de Teatro Palavra Viva participa com leituras poéticas e intervenções.





• • •





Paula Lima faz única apresentação do show "Soul Lee", em 12 de agosto, a partir das 21h, no Grande Teatro Sesc Palladium. No repertório, versões de sucessos que marcaram a carreira da Rainha do Rock do Brasil.





• • •





Murilo Castro, Rodrigo Ratton, Lemos de Sá e Arte FASAM foram selecionadas pelo Comitê Curatorial da ArtRio, que chega à sua 13ª edição, de 13 a 17 de setembro, no Rio de Janeiro