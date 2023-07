Renata Matta Machado lança seu livro de memórias em agosto

739

Renata Matta Machado escreve sobre sua vida pós-AVC (foto: Cecilia Pederzoli/Divulgação)

Renata Matta Machado lança no próximo dia 12 de agosto o livro “Nada será como antes” (Páginas Editora/Selo Jornadas). Na obra, a jornalista conta como enfrenta a vida a partir de AVC hemorrágico que a deixou com o lado esquerdo paralisado e propõe reflexão sobre a vida, as escolhas e as consequências delas. A manhã de autógrafos está marcada na Livraria da Rua, na Savassi.

COMÉDIA PREMIADA

“O Método Grönholm”, com direção de Lázaro Ramos e Tatiana Libercuio, tem duas sessões confirmadas em BH, nos dias 19 e 20 de agosto, no Sesc Palladium. A peça, que mostra quatro candidatos em um processo de seleção imprevisível no qual a meta é conseguir a vaga, não importa como, é baseado na obra do catalão Jordi Galcerán, que ganhou as telas com o filme “El método”, dirigido pelo argentino Marcelo Piñeyro e lançado no Brasil com o título “O que você faria?”. A montagem brasileira conta com Luis Lobianco, Raphael Logam, George Sauma e Anna Sophia Folch no elenco.

VAN GOGH

RECORDE EM BH

Desde sua estreia, há 10 dias, no Shopping Del Rey, a mostra imersiva “Van Gogh & impressionistas” atingiu a marca de 30 mil ingressos vendidos, o que corresponde à melhor média de visitação, em período idêntico, nas cidades do Rio de Janeiro, Goiânia e Salvador. A exposição pode ser visitada até o mês que vem.

SESSENTÃO

HOMENAGEM AO CRISTO

Os 60 anos do Cristo Redentor de Pará de Minas serão lembrados na programação do projeto Cultura no Parque, no Parque do Bariri, nos dias 5 e 6 de agosto. A homenagem não é à toa. O coração do monumento foi feito a partir de talheres e utensílios derretidos. O evento, em sua quinta edição, une arte e gastronomia.

DIA DO ESCRITOR

LITERATURA E DIVERSIDADE

As autoras mineiras Alice Vieira e Nívea Sabino são convidadas do encontro CCBB Educativo, que celebra o Dia Nacional do Escritor, na próxima quinta-feira (27/7), no Centro Cultural Banco Do Brasil, na Praça da Liberdade. O bate-papo será mediado pelo professor de filosofia da PUC-MG e escritor Thiago Teixeira. As escritoras irão compartilhar as particularidades e os desafios da produção literária LGBTQIA+. O debate será realizado no Teatro I, e os ingressos gratuitos podem ser retirados na bilheteria do CCBB.