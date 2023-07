Conceição Evaristo e Mia Couto no Fliparacatu

739

Mia Couto é um dos convidados da primeira edição do Fliparacatu

Afonso Borges realiza a primeira edição do Fliparacatu - Festival Literário Internacional de Paracatu, de 23 a 27 de agosto. Na estreia, homenagens a Conceição Evaristo e Mia Couto, que estarão presentes no evento.









A partir da próxima quinta-feira (27/7), o distrito de Tabuleiro, em Conceição do Mato Dentro, recebe músicos nacionais e internacionais na terceira edição do Tabuleiro Jazz Festival. Entre os convidados estão o pianista turco Aydin Esen, o multi-instrumentista americano Sheldon Brown e os brasileiros Michael Pipoquinha, no baixo, e Felipe Continentino, na bateria, que se apresentarão no formato quarteto. O saxofonista camaronês Nat Su, um dos músicos de jazz mais importantes em atividade na Suíça, ao lado do André Dequech Trio, formado por André Dequech (piano e flauta), Beto Lopes (baixo) e Lincoln Cheib (bateria). André Mehmari Trio - André Mehmari (piano), Neymar Dias (baixo/viola caipira) e Sérgio Reze (bateria) - terá como convidada a cantora portuguesa Maria João.





A segunda edição do projeto Mimulus Convida está marcada para o dia 5/8, sábado, no galpão da Associação Cultural Mimulus. A noite vai reunir Lydia Del Picchia e Luiz Rocha com o show “Rita Lydia”; Rosa Antuña com o work in progress “7 rosas vermelhas”, espetáculo ritual, resultado de sua pesquisa sobre o feminino, desde 2007; Pé na Taba e Laranjinha farão intervenções circenses; e a Mimulus Cia de Dança apresentará trechos de espetáculos do seu repertório. O DJ Renatito garante a trilha sonora da noite.





Mumuzinho é atração musical do projeto O Rio Continua Lindo. E Perto!, dia 2/8, n’A Autêntica, em Santa Efigênia. O evento é promovido pela Secretaria de Estado de Turismo do Rio de Janeiro e a TurisRio .





“Vem alegria”, turnê mais recente de Leoni, faz sua estreia no Palácio das Artes no dia 11/8. No repertório, inéditas, covers e lados B. Leoni estará acompanhado pela banda Outro Futuro (Antonio Leoni, na guitarra, no teclado e vocais; Carolina Mathias, no baixo, no teclado e vocais; Gustavo Corsi, na guitarra, e Lourenço Monteiro, na bateria e vocais).

O patrono do festival literário será Afonso Arinos (1868-1916), que é natural de Paracatu. O tema “Arte, literatura e ancestralidade” já está reverberando na cidade com a exposição “Portinari negro”, em cartaz na Praça da Matriz.