Por onde anda a menina fotografada por Walter Firmo, no Serro, em 1990?

739

Retrato feito por Walter Firmo no Serro, em 1990, integra retrospectiva da obra do fotógrafo em cartaz no CCBB-BH (foto: Walter Firmo/Divulgação)

É difícil não ficar atento às imagens que compõem a mostra "Walter Firmo: No verbo do silêncio a síntese do grito", em cartaz no CCBB-BH. Mas a de uma menina de vestido cor-de- rosa, sapatos pretos e olhar altivo se destaca também pela composição da imagem. No fundo, um painel vermelho, que, pela textura, parece ser de veludo, com flores amarelas e folhas verdes bordadas. O mesmo padrão floral parece se repetir em parte do tecido. As informações sobre o registro são mínimas: Serro, 1990. É difícil não ficar atento às imagens que compõem a mostra "Walter Firmo: No verbo do silêncio a síntese do grito", em cartaz no CCBB-BH. Mas a de uma menina de vestido cor-de- rosa, sapatos pretos e olhar altivo se destaca também pela composição da imagem. No fundo, um painel vermelho, que, pela textura, parece ser de veludo, com flores amarelas e folhas verdes bordadas. O mesmo padrão floral parece se repetir em parte do tecido. As informações sobre o registro são mínimas: Serro, 1990.

LEIA MAIS 04:00 - 25/07/2023 Renata Matta Machado lança seu livro de memórias em agosto

04:00 - 23/07/2023 Doze anos depois de sua última apresentação, 'Cobra Norato' volta ao cartaz

04:00 - 22/07/2023 Conceição Evaristo e Mia Couto no Fliparacatu "Hoje ela deve ser uma mulher de 30, 40 anos", afirma Walter Firmo que, em entrevista à coluna, garantiu: "Se você a encontrar, quero fazer uma nova foto dela". A coluna partiu para o desafio e já está em busca da garota que representa o único festejo popular mineiro na mostra do fotógrafo carioca, que inclui outras festas populares, como o Carnaval do Rio de Janeiro e a lavagem do Senhor do Bonfim, em Cachoeira, na Bahia. Estrelas da música brasileira, como Clementina de Jesus, que abre a galeria onde está a primeira parte da exposição, têm destaque especial

na mostra.





• • •





Walter Firmo contou que não tem nenhuma informação do a respeito da personagem que el define como "menina-deusa". Lili, mulher do fotógrafo, comenta: "Ela colocou sua melhor roupa, seu melhor calçado pelo prazer de estar ali (na festa popular). O Walter viu a menina, a convidou para sentar, montou o cenário dentro do seu olhar poético e fez a foto".





NO SERRO

NÃO ERA FESTA DO DIVINO





A Coluna já acionou suas fontes – tanto em Belo Horizonte quanto no Serro – na tentativa de localizar a garota e, quem sabe, promover o seu reencontro com Walter Firmo para uma nova fotografia. No primeiro levantamento foi possível apurar que a imagem não foi feita durante a Festa do Divino, mas na Festa do Rosário, naquele mesmo ano. Chefe dos Caboclos, Fabiano Rabelo, do Serro, reconhece a capa sobre a qual a “menina-deusa” está sentada. Ele usou o acessório em sua posse, na Festa do Rosário do ano passado. “A capa foi feita pelo Seu Ari, que a deixou de doação para o Rosário", recorda Rabelo. Como na Festa do Divino não se usam capas, fica mais claro que a garota fotografada por Walter Firmo estava na Festa do Rosário.





• • •





Agora esta coluna quer saber por onde anda a menina que ilustra uma das mais belas fotos do acervo de Walter Firmo. Informações podem ser enviadas para os emails helveciofigueiredo.mg@diariosassociados.com.br e cultura.em@uai.com.br.