Astros do pop rock começam a desembarcar em BH para festival no Mineirão

739





Longe vai o tempo em que os produtores de festivais de música se descabelavam para atender aos pedidos mais absurdos - e sem noção – de cantores e instrumentistas. Pelo menos no Prime Rock Brasil, neste sábado (15/7), no Mineirão, o sinal é que as coisas mudaram. Pedidos excêntricos não dão mais dor de cabeça aos produtores. Os itens que chamam mais a atenção são, segundo a produção executiva do festival, vinhos específicos e determinadas marcas de azeites, manteigas e pastas.





Para a demanda de refeições e lanches, a produção montou uma cozinha completa, atendendo a todos os camarins. A chef responsável pelo menu vem de Curitiba. O tapa no visual está garantido também com salão de beleza completo, incluindo maquiadora, montado no backstage.





O Prime Rock vai reunir as bandas Nenhum de Nós, Biquíni, os cantores Humberto Gessinger, Paula Toller, Paulo Ricardo, Leo Jaime, Frejat, Fernanda Abreu, Dado Villa-Lobos, Marcelo Bonfá e André Frateschi. A expectativa é de que hoje metade das equipes desembarquem em Belo Horizonte para os primeiros testes de som. A outra parte fará os testes amanhã pela manhã.

Vou de ônibus

Nem todos chegarão pelo aeroporto de Confins. Por praticidade, muitos chegam em ônibus fretado. Nesse caso, de acordo com a produção executiva, eles podem sair logo após o show, viajando de madrugada entre uma cidade e outra.





Das equipes, a maior é a de Dado e Bonfá, com 25 pessoas; a menor, a de Leo Jaime, que tem 11. Entre as atrações, o Nenhum de Nós é a única que mantém os artistas, a técnica e a banda juntos em um mesmo camarim, que, em geral, é montado como uma sala de estar, com sofás, freezers verticais, plantas. Quando podem, entre um show e outro, artistas que são amigos aproveitam para visitar uns aos outros em seus espaços privativos.





Para garantir o vaivém entre aeroporto, hotéis e estádio serão utilizadas 25 vans e 16 carros executivos para o transporte dos artistas e suas equipes, distribuídas em três hotéis para bandas, equipes técnicas e fornecedores. Como não há suítes para acomodar todo mundo, um quarto de hotel é direcionado aos artistas.

Claque fiel a Gessinger

Das atrações do festival, não há dúvidas de que Humberto Gessinger tem base de fãs fidelíssima, que faz barulho por ele em todas as edições. Já o projeto Dado Villa Lobos & Bonfá tocam Legião Urbana é sempre campeão de pedidos. Ambos são os únicos que se apresentaram em todas as edições. Frejat, Leo Jaime, Nenhum de Nós e Fernanda Abreu são estreantes no Prime Rock.





Transmitido pelo YouTube, no ano passado o festival atingiu quase 100 mil visualizações. Com a meia-social em parceria com o Mesa Brasil do Sesc, a expectativa para este ano é arrecadar 15 toneladas de alimentos.