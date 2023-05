739

"OsGemeos: Nossos segredos" levou, até segunda passada (15/5), 453.732 pessoas ao CCBB BH (foto: Jair Amaral /EM/D.A Press)



Às vésperas do fim de sua temporada no CCBB BH, a mostra "OsGemeos: Nossos segredos" mantém o segundo lugar como a exposição mais vista nos 10 anos do centro de cultura, que fica na Praça da Liberdade.

MUTAÇÕES

À LUZ DA FILOSOFIA

De junho a outubro, o Sempre um Papo apresenta o Projeto Mutações, um ciclo de debates com o propósito de pensar a contemporaneidade à luz da filosofia. O projeto tem concepção da Artepensamento, plataforma que, há mais de 30 anos, publica ensaios filosóficos e políticos de autores brasileiros contemporâneos. Os eventos têm curadoria do filósofo Adauto Novaes, serão mediados pelo jornalista Afonso Borges e realizados no auditório da Cemig. Os debates têm entrada gratuita, mediante retirada de ingressos pelo site do Sympla, através do link: https://www.sympla.com.br/produtor/sempreumpapomutacoes.





Participam dos debates importantes estudiosos dos campos da arte, cultura, filosofia, política e sociologia, entre outros, como Jorge Coli, Eugênio Bucci, Vladimir Safatle e Newton Bignotto. Todos os autores escolhidos tiveram seus textos publicados na coletânea “Corpo-espírito-mundo: Passagens”, do Centro de Pesquisa e Formação do Sesc São Paulo.

BELEZA

FEIRA PROFISSIONAL

O empresário mineiro e diretor da Fire Eventos, Alexandre Araújo, já fechou a programação da maior feira de beleza de Minas Gerais, segunda maior do Brasil, a Professional Fair. A 18ª edição ocupará 22 mil metros quadrados do Expominas, de 2 a 4 de julho, apresentando cerca de 180 empresas expositoras, representando dezenas de marcas. A programação inclui 200 workshops gratuitos, uma das grandes novidades, proporcionando uma importante atualização e qualificação profissional para mais de 40 mil visitantes. Araújo manterá a realização conjunto da quinta edição da Estética e Micro – Feira e Congresso.

SBMMG

NOVA DIRETORIA

A médica mastologista Bárbara Pace e os médicos Henrique Lima Couto, Renata Saliba, Patrícia Bellini, Douglas Pires, Nayara Carvalho e Bertha Coelho fazem parte da nova diretoria da Sociedade Brasileira de Mastologia – Regional Minas Gerais (SBMMG). A posse foi realizada durante a quinta Jornada Mineira de Mastologia, em Belo Horizonte, promovida na Associação Médica.

MERGULHO

NO SÃO BENTO

Depois de duas décadas funcionando da Rua Piauí, quase esquina com a Avenida Afonso Pena, no Funcionários, a MarAmar, escola de mergulho, começa a funcionar, neste sábado (20/5), no São Bento. De sua abertura até hoje, a escola formou mais de 15 mil mergulhadores e foi premiada 24 vezes, sendo 14 prêmios internacionais. Nos Estados Unidos, Paula Loque, fundadora da escola, recebeu o título Platinum Pro 5000, concedido pela Scuba Schools International (SSI), a principal certificadora no mercado internacional.