739

Frejat levou seus hits e embalou o público que compareceu ao show no Minas 2 (foto: Orlando Bento e Ramon Bitencourt/Divulgação )



O Minas 2 foi palco da festa que marcou a comemoração do Dia das Mães no clube. O encontro foi animado por Frejat, os DJ Júlio Guedes e Luks, Nêga Kelly e banda O Minas 2 foi palco da festa que marcou a comemoração do Dia das Mães no clube. O encontro foi animado por Frejat, os DJ Júlio Guedes e Luks, Nêga Kelly e banda

AFETO E CARINHO

O Festival Fartura Dona Lucinha retorna ao Serro e a Conceição do Mato Dentro entre 20 e 28 de maio. A segunda edição do evento no Serro recebe, no sábado (20/5) e domingo (21/5), programação gastronômica e artística, que tem Cidinha Santiago como madrinha. Cidinha Santiago é cozinheira, negra, mãe, e educadora que permanece na televisão há 30 anos em programas de culinária.





Natural de Minas Gerais, onde começou a cozinhar aos 5 anos de idade, hoje ela mora em São Paulo e compartilha seus conhecimentos gastronômicos por meio de cursos, consultorias e produções culinárias. Sábado (20/5), às 14h, a chef de Belmiro Braga oferece aula gratuita no Espaço Conhecimento, com a receita “Mineiro de botas”, que tem como principais ingredientes banana, queijo e doce de leite. “Acredito que através da comida é possível transmitir amor, afeto e carinho”, destaca a chef.

DERCY

COMO NASCE UMA ESTRELA

O monólogo “Nasci pra ser Dercy”, estrelado por Grace Gianoukas, faz temporada, dias 24 e 25 de junho, no Sesc Palladium. A atriz conta como se preparou para o papel. “Além de me inteirar da pesquisa realizada pelo autor Kiko Rieser, revi filmes, espetáculos gravados, programas de TV e entrevistas da Dercy. Procurei pessoas que trabalharam e conviveram com ela, atrizes, atores, diretores, produtores e amigos que pudessem me contar como era a Dercy fora do palco. Nessa busca, conheci Dolores Gonçalves Costa (nome de batismo da atriz), que foi a base para eu construir Dercy. E ssa construção se dá em camadas: primeiro Vera Finarelli (atriz), depois Dolores até chegar em Dercy”, revela Grace.

CRIATIVIDADE

NA CASA DOS QUADRINHOS

A partir de terça-feira (23/5), games desenvolvidos pelos alunos da PUC Minas, jogos de tabuleiro criados pelos quadrinistas Vitor Cafaggi e Rebeca Prado, animação em stop motion, ilustração e esculturas colecionáveis estarão na mostra “Muito além dos quadrinhos”, no espaço cultural da Casa dos Quadrinhos. Entre os destaques, o lançamento das estátuas colecionáveis de tiragem limitada do Zico e do Galo Forte Vingador, mascote oficial do Atlético, que chega em nova roupagem comemorativa, criada pelo professor e artista plástico Eddie Vieira.