Mineira foi selecionada para o prêmio do EFG Latin America Art Award

Obra de Jeane Terra (foto: Jeane Terra/reprodução)

A mineira Jeane Terra, representada pela Anita Schwartz Galeria de Arte, do Rio de Janeiro, foi a artista selecionada na SP-Arte para o EFG Latin America Art Award. Em sua 13ª edição, o prêmio será anunciado na feira Pinta Miami (de 6 a 10 de dezembro de 2023), durante a semana da Art Basel.





Os dois trabalhos de Jeane Terra exibidos no estande da Anita Schwartz na SP-Arte – “Virtuoso” (2022) e “Margem” (2022) – foram realizados em sua técnica singular, patenteada, de pintura seca sobre montagem de 1cm x 1cm em pele de tinta sobre tela, com tamanhos de 143cm por 100cm e 141,5cm por 100cm, respectivamente.

AUDIOVISUAL

A HORA DO VIDEOCLIPE

Está confirmada a primeira edição do Videoclipe-se Festival, dividido nas categorias Mostra competitiva (para clipes já produzidos) e Produção de videoclipes (para artistas independentes, que serão contemplados com a produção completa de um clipe). As inscrições poderão ser feitas de 28 de abril a dia 12 de maio, em formulário on-line disponível no site oficial (www.videoclipesefestival.com.br).