Tizumba começa, em maio, projeto que leva tambores aos parques da cidade

Maurício Tizumba anuncia "lindo cortejo" no feriado (foto: Tomás Bodolay/Divulgação)

04:00 - 16/04/2023 Livro comemora os 25 anos da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa Elisa de Sena, Bruno Messias e Juju Brito são convidados de Maurício Tizumba em duas apresentações de seu novo projeto. A primeira edição está marcada para o feriado do dia 1º de maio, às 14h30, no Parque Ecológico 1º de Maio, no bairro Primeiro de Maio; e a segunda para o dia 14/5, Dia das Mães, às 11h, no Parque Ecológico Roberto Burle Max, também conhecido como Parque das Águas, na região do Barreiro de Cima.“Vamos fazer um lindo cortejo, levando a força de nosso tambor e de nossa música para esses importantes pontos da cidade, com o objetivo de descentralização e democratização da arte, além de levar a alegria e a energia que só a música e o tambor têm a potência de propiciar. As pessoas podem esperar canções para cantar junto e dançar, tudo em harmonia com a mãe natureza”, adianta Tizumba.





Cento e dez expositores mineiros de diversos segmentos artísticos e culturais estão confirmados na 20ª edição da Feira Mostrô, no sábado (22/4) e domingo, das 10h às 17h, no Museu Mineiro.



A visita vale a pena para conhecer espaços como a loja de discos Usados com Arte, localizada nas sobrelojas 23 e 33 do edifício Maletta. Para animar a feira, a Orquestra Mineira de Brega é uma das atrações no sábado, às 15h.