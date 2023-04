Com feijoada solidária, Cape inicia as comemorações dos seus 10 anos

NAS ALTURAS

UM VISTA E TANTO

10 ANOS

FESTA NO MINAS





Para marcar os 10 anos de inauguração do Centro Cultural Unimed-BH Minas, Fernanda Takai apresenta, domingo (23/4), às 17h, “O som da Takai”, em evento para convidados, no teatro do espaço.

Por muitos anos, o Top Bar era endereço conhecido por quem sabe todos os cantos da cidade. Lá de cima, do 24º andar do prédio na Tamoios, esquina com a Avenida Afonso Pena, a certeza de uma das vistas mais bonitas da cidade. O espaço funcionou por 60 anos, de 1960 a 2020. Foi reaberto sexta-feira (14/4), rebatizado No alto, ainda com caráter intimista com foco na boa coquetelaria e culinária.