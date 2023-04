Fotos e pôsteres que fazem parte do projeto Mãe Floresta, parceria entre o Instituto Seiva e a canadense Mother Forest, ganharam ontem (14/4) sua primeira exposição, em São Paulo. O encontro na BemGlo, loja da atriz Gloria Pires, foi marcado pela discussão de temas como medicina e tecnologia.

Projeto Mãe Floresta une mineiros e associação canadense em defesa da natureza (foto: Henrique Gualtieri/Divulgação)

Por trás do projeto está a assinatura dos mineiros Angela Prazeres (fundadora do Instituto Seiva, em Florianópolis, onde trabalha com projetos socioculturais desde 2000 e com povos indígenas desde 2008) e Henrique Gualtieri (fotógrafo responsável pelas imagens feitas em seu estúdio em Belo Horizonte, no ano passado, reunindo Pajé Bane Txana Nixiwaka, da etnia huni kuin, e a doutora Adana, da etnia omagua, primeira médica indígena em processo de formação de pajé) .Mother Forest é um movimento que reconhece as sabedorias da natureza e o princípio feminino como aspectos essenciais a serem integrados ao empreendedorismo de impacto, tecnologia e liderança.