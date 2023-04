Exposição 'O Inferno de Dante - Valentina Vannicola' está em cartaz em BH

Leônidas Oliveira, secretário de Estado da Cultura e Turismo, e a nova consulesa da Itália em BH, Nicoletta Gomiero, com Livia Raponi, diretora do Istituto Italiano di Cultura, e Massimo Cavallo, na Casa Fiat descrição (foto: Studio Cerri/Divulgação)



A abertura da exposição "O inferno de Dante – Valentina Vannicola" movimentou a Casa Fiat, em BH. Obras da italiana Valentina transpõem cenas clássicas do inferno de A divina comédia, clássico de Dante Alighieri, para fotografias criadas no gênero tableau vivant, com imagens performadas. A expografia é assinada pelo arquiteto Paulo Waisberg.





A exposição contou com a parceria do Istituto Italiano di Cultura do Rio de Janeiro, do Consulado da Itália em Belo Horizonte e do Ministério da Cultura, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

AUTISMO

DIA DE CONSCIENTIZAÇÃO

O artista visual Bruno Grossi e Samuel Vitor, poeta de apenas 8 anos, vencedor do Concurso Capa de Livro, abrem, neste domingo (2/4), às 15h, a programação do CCBB Educativo voltada para possibilidades da arte visando o desenvolvimento de pessoas com transtorno do espectro autista (TEA). Bruno e Samuel vão partilhar suas histórias e desafios como pessoas com TEA. O encontro será mediado pela professora Maria Luísa Nogueira, coordenadora do Programa de Atenção Interdisciplinar ao Autismo da UFMG. Além do bate-papo, Samuel contará a história de sua autoria “A galinha que não sabia esperar” e Bruno fará a leitura de seu livro “DoroTEA, a peixinha autista”. O CCBB fica na Praça da Liberdade, 450.

MEDALHA

HOMENAGEM À ACMINAS

O advogado e presidente da Associação Comercial e Empresarial de Minas, José Anchieta da Silva, será condecorado com a Medalha do Instituto dos Advogados de Minas Gerais. A sessão está marcada para 23 de abril, no auditório do Museu Inimá de Paula.