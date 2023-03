Estreia do sarau 'De tempos somos', do Grupo Galpão, encenado no Galpão Cine Horto em 2014 (foto: Fernando Machado Iara/divulgação)

Os 25 anos de criação do Galpão Cine Horto serão comemorados na próxima quinta-feira (30/3), na sede do espaço, no Bairro do Horto. Os números justificam os motivos para festejar: foram mais de 3 mil apresentações, reunindo 10 mil espectadores.

A VOLTA DE VERA

Três anos depois de sua mais recente apresentação no teatro, Vera Holtz volta a Belo Horizonte com o monólogo “Ficções”, para temporada de um mês no CCBB, na Praça da Liberdade. Idealizado pelo produtor Felipe Heráclito Lima e escrito e encenado por Rodrigo Portella, o roteiro foi criado a partir do best-seller “Sapiens – Uma breve história da humanidade”, do professor e filósofo Yuval Noah Harari.

VIDEOMAPPING

LUZ NOS PRÉDIOS

A Festa da Luz está marcada para 11 a 14 de maio, no Hipercentro de BH. A programação ainda não foi divulgada. Vale lembrar que a primeira edição do festival, em outubro de 2021, atraiu o olhar do público para as fachadas dos edifícios Itatiaia e Sulacap/Sulamérica, além de prédios da Rua Aarão Reis, onde foram exibidas 15 obras de videomapping criadas por 15 artistas.

CONCERTO

SALA MINAS GERAIS

Músicos da Filarmônica de Minas Gerais, Ayumi Shigeta (piano), Neto Belloto (contrabaixo) e Rafael Alberto (bateria) interpretam, nesta sexta (24/3), o “Concerto carioca”, de Radamés Gnattali. O programa conta também com as peças “Horizonte”, de Ronaldo Miranda, e “Sinfonia nº 6”, de Tchaikovsky. O maestro Fabio Mechetti vai reger a apresentação, na Sala Minas Gerais.

PRÊMIOS

DE OLHO NO FUTURO

O'Gin está com tudo e não está prosa. De 2021 até agora, o gim mineiro coleciona 51 títulos, incluindo prêmios na World Gin Awards, realizada em Londres, considerada a copa do mundo da bebida. Sua fabricante, a Don Luchesi, está prestes a inaugurar fábrica em área de 2,5 mil metros quadrados na região de Confins.