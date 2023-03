Duo Clara X Sofia faz sucesso em Curitiba, no primeiro show do Coldplay

Clara e Sofia na apresentação que antecedeu o show do Coldplay, em Curitiba, na terça (21/3) (foto: Lucca Mezzacappa/Divulgação)

Depois de duas apresentações em Curitiba anteontem (21/3) e ontem (22/3), Clara x Sofia seguem para Rio de Janeiro onde abrem os shows que encerram a turnê do Coldplay, no Brasil. Na terça-feira, o duo pop mineiro cantou seus maiores sucessos em uma apresentação super animada e caiu na graça do público de mais de 40 mil pessoas que lotou o Estádio Couto Pereira. "Foi o momento mais feliz das nossas vidas", resume Clara Câmpara. "Subimos tremendo no palco, mas a recepção calorosa do público nos fez sentir em casa", acrescenta. "A gente nem sabia o que ter de expectativas por nunca ter vivido algo parecido. Estamos um pouquinho mais tranquilas para as próximas apresentações", comemora Sofia Lopes.





EM MINAS

A TURNÊ DA CIGARRA





MOSTRA

ENCONTRO DUPLO





As artistas plásticas Renata Laguardia e Juliana Oliveira, abrem, hoje (23/03), na Gal – Galeria, suas respectivas exposições "Realmente ilusão" e "Estar íntimo".





A VEZ DO RAP

NO MINEIRÃO





Sábado (25/3) é dia do Rap Game, no Mineirão. Festa para ninguém botar defeito, com 12 horas de música reunindo L7nnon, Yunk Vino, Poze do Rodo, Orochi, Chefin e Bin para citar alguns. De Minas Gerais, OG Capitu, Mac Richa, Weeze Cooker, Sadoff, Oliver, Vitor Akin, Sarah Sampp, Zampi 29, Lowz, Jovem Cae, LocDog, Lua Zanella, LS O Cria, Kauê Machado, 1Berto e MC B2 terão espaço exclusivo no Palco Game Trends.





• • •





Não para por aí. Os mais desinibidos poderão subir ao palco e soltar a voz. Por três horas, quem quiser pode aproveitar o OpenMic. O interessado poderá se cadastrar no momento e cantar uma música ou fazer um fresstyle. O festival começa às 10h.