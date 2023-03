Show de luzes, sábado (25/3), na Praça da Liberdade, terá imagens criadas por Ric Cançado e Homem Gaiola, do coletivo Studio Darklight (foto: Coletivo Studio Darklight/reprodução)

O Museu das Minas e do Metal, na Praça da Liberdade, tem programação comemorativa aos 10 anos de sua abertura. A novidade da celebração é o show de luzes criado por Ric Cançado e Homem Gaiola, do coletivo Studio Darklight. O público que passar em frente ao MMM, a partir das 18h sábado (25/3), vai se encantar com três animações: a primeira valoriza a cultura em suas diferentes formas; a segunda remete ao single “Manifesto Verbo Gentileza 2023” e, por último, estará lá animação sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU.





MUSICAL

UM XODÓ

“Dominguinhos: Isso aqui tá bom demais”, que terá duas apresentações no Sesc Palladium, em 1º e 2 de abril, tem no elenco Liv Moraes, filha, que foi parceira do músico; e artistas como Cosme Vieira, que tocou sanfona com Dominguinhos quando ainda era criança; o ator e professor musical Wilson Feitosa; o compositor e arranjador Zé Pitoco, de Cupira (PE), que acompanhou o artista em inúmeros shows ao longo de sua carreira. Na direção, Gabriel Fontes Paiva e Myriam Taubkin, que trabalharam com Dominguinhos. O texto foi criado pela premiada dramaturga e jornalista mineira Silvia Gomez.

DOWN

PELA INCLUSÃO

Para fechar o mês da síndrome de Down, o Instituto Mano Down promove, domingo (26/3), a Caminhada Todos pela Inclusão. O encontro está marcado para as 9h, na Praça JK, no Sion. Dudu do Cavaco e banda Comarca 5.2 prometem animar a festa.

LANÇAMENTO

EM MESA-REDONDA

Paulo Henrique Ferreira, sócio-fundador e diretor executivo da Barões Digital Publishing, comanda mesa-redonda que marca o lançamento de seu livro “Brand publishing e transição midiática”, em 30 de março, a partir das 19h, no câmpus BH da Fundação Dom Cabral. Na mesa estarão, Luciana Machado (FDC), Walter Romano (MRV & Co) e PH Ferreira. A moderação será de Márcio Brant (WePod).