Michel Teló será atração da festa junina do PIC, em 3 de junho (foto: Deivid Correia/divulgação)

Para quem não vê a hora de voltar – presencialmente – às festas juninas, é bom ficar esperto com os ingressos. Não há mais mesas para o "arraiá" do Pampulha Iate Clube (PIC), cujas entradas já estão no final.

AML

NOVA DIREÇÃO

Depois de cumprir dois mandatos – em 2019/2021 e 2021/2023 –, o jornalista Rogério Faria Tavares prepara a transmissão da presidência da Academia Mineira de Letras (AML) para o secretário-geral da entidade, Jacyntho Lins Brandão. Especialista em língua e literatura gregas, ele é professor emérito e ex-vice-reitor da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

A eleição está prevista para 17 de abril, com participação dos 40 acadêmicos. A vice de Jacyntho será a professora Antonieta Cunha, ex-secretária de Cultura de Belo Horizonte. O jornalista JD Vital assumirá a secretaria-geral, e o escritor Luís Giffoni permanecerá como tesoureiro.





O escritor e professor Jacyntho Lins Brandão vai comandar a Academia Mineira de Letras (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press %u2013 17/7/20)







A posse da nova diretoria e dos três conselhos ocorrerá em 17 de maio, na sede da AML, em Lourdes. Na ocasião, será lançado o número 83 da “Revista da Academia”, com dois dossiês especiais: “Literatura e psicanálise”, organizado por Laura Rubião, integrante da seção mineira da Escola Brasileira de Psicanálise, e “Poesia contemporânea de Minas Gerais”, organizado por Rogério Faria Tavares e a poeta Ana Elisa Ribeiro, uma das vencedoras do Prêmio Jabuti no ano passado.

MERCADO

NOVOS RUMOS

O impacto do Tik Tok no mercado musical, com show de Kaike e Bea Galhano, poderá ser conferido na agenda de hoje do projeto Macacolab Sessions. Amanhã (18/3), haverá debate sobre a comunicação nos festivais, embalado pelo som de Augusta Barna e Dudu Amendoeira. Fechando a primeira semana do encontro, o funk de BH será o tema de domingo (19/3), com Gordão do PC e MC Leozin agitando a programação. O evento é realizado no espaço Macacolab, no Bairro Santa Tereza, a partir das 18h.

NO BARRO PRETO

COLETIVA NA MITRE

Com curadoria de Luly Lage e Marcel Diogo, a Mitre Galeria abre, nesta sexta-feira (17/3), a mostra “maa – Exposição coletiva”. O público poderá conferir trabalhos de Alice Ricci, Davi de Jesus Nascimento, Domingos Nunes, Dyana Santos, Éder Oliveira, Froid, Gisele Camargo, Guilherme Santos da Silva, Hariel Revignet, Heitor dos Prazeres, Isa do Rosário, Jess Vieira, Joacélio Batista, Manfredo de Souzanetto, Marcone Moreira, Marcos Siqueira, Maria Lira Marques, Massuelen Cristina, Paulo Nazareth, Priscila Rezende, Randolpho Lamonier, Sebastião Januário, Sidney Amaral, Tadáskía, Wallace Pato e Yanaki Herrera.

AUTISMO

NOVO TÍTULO

Segundo livro do artista plástico, cineasta e escritor Ernane Alves, “O Garoto Satélite – Autismo e sexualidade” terá manhã de autógrafos em 1º de abril, das 11h às 13h, no Palácio das Artes. O autor aborda temas delicados como bullying, autoaceitação, adolescência e vida adulta dentro do espectro do autismo, com ênfase na sexualidade. “Garoto Satélite” não é a continuação de “Colapso azul – Um olhar particular sobre o autismo”, título de estreia de Ernane. “Os livros são complementares”, explica.