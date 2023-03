Orquestra de Câmara Inhotim abre sua temporada de concertos na FEA

Orquestra de Câmara Inhotim fechou parcerias com a FEA e Grupo Giramundo (foto: Acervo/OCI)





A Orquestra de Câmara Inhotim abre a temporada de concertos de 2023, nesta sexta-feira (17/3), às 19h, na Sala Sérgio Magnani da Fundação de Educação Artística (FEA). A noite marca o início da parceria entre o grupo e a FEA em torno da agenda regular de apresentações este ano.





Fruto dos projetos socioeducativos de música que o Instituto Inhotim desenvolve desde 2012, a orquestra foi criada em 2019 pelo maestro César Timóteo. Reúne 25 estudantes, que ensaiam semanalmente no museu de Brumadinho. Também faz parte da agenda deste ano a turnê com o Grupo Giramundo em cidades mineiras para apresentar “Pedro e o Lobo”, de Prokofiev.

GASTRONOMIA

NO MEMORIAL

É no mínimo curiosa a proposta de Joseane Jorge para o projeto Sensações memoráveis, domingo (19/3), no Memorial da Vale. Ela vai ensinar a plateia a desenhar e depois degustar seus próprios desenhos, feitos com tintas orgânicas.





• • •





No dia 25 de março, a alquimista e mixologista Marcela Azevedo convidará o público a experimentar drinques sem álcool criados a partir da gastronomia molecular, misturando ciência e arte. Os dois eventos são gratuitos, mas exige-se inscrição prévia, que pode ser feita pelo telefone (31) 3343-7317. As vagas são limitadas.

TEATRO

SESSÃO EXTRA

A peça “Três mulheres altas”, com Suely Franco, Déborah Evelyn e Nathalia Dill, ganhou sessão extra domingueira, em 26 de março, às 15h, no Teatro Sesiminas.

NO GELO

TENDA DE CIRCO

Nesta sexta (17/3), estreia em BH o Le Cirque on Ice, produção dos irmãos Stevanovich, com direção da coreógrafa inglesa Nicky Scott. A montagem vai ocupar uma tenda de circo instalada em área de 18 mil metros quadrados no estacionamento do Shopping Del Rey. O espetáculo reúne 38 artistas de oito países, entre acrobatas, mágicos, malabaristas, trapezistas, músicos, bailarinos e palhaços.

ATRAÇÕES

FESTIVAL SÁTIRA

Samuel Rosa e Vitor Kley estão confirmados para a primeira edição do Festival Sátira – Good Vibes, Música e Consciência, em 13 de maio, na Lagoa dos Ingleses. Também vão se apresentar a banda Pipa, Cianna, Músico Pai (atração infantil) e DJs. O projeto é realização da Play Cultural, It’s Shooow Time e Grupo Sátira.

ANIVERSÁRIO

FESTA PARA LIMA

Neste sábado (18/3), Felipe Lima reúne os amigos para comemorar seu aniversário. O local, na Floresta, ainda é mantido em segredo. O encontro marca a “sessão 01” da festa “Delira”, que une Felipe a Dedé Alves e Raphinha Linhares.