Festival Literário de Paracatu está confirmado para 23 de agosto

Zeca Camargo, Afonso Borges, idealizador do Fliparacatu, e o escritor Tom Farias, no lançamento do festival (foto: Arquivo pessoal)



Afonso Borges lançou, na semana passada, o 1º Festival Literário de Paracatu, evento que promete projetar a cidade mineira no cenário nacional de literatura e arte. A primeira edição do Fliparacatu está marcada de 23 a 29 de agosto, no Centro Histórico, e conta com o patrocínio da Kinross, via Lei Federal de Incentivo à Cultura e Ministério da Cultura, com apoio da Prefeitura Municipal de Paracatu e da Secretaria de Estado de Turismo de Minas Gerais, a Secult.





DOWN

HORA DO PROTAGONISMO

Hoje, Dia Internacional da Síndrome de Down (21/3), o projeto gratuito “Somos 21”, da Estácio Belo Horizonte, receberá, às 9h, e no dia 23, às 14h, o psicólogo Jeyverson Mendes, na palestra sobre capacitismo e mitos e verdades sobre deficiência intelectual. As palestras são iniciativa do Instituto Mano Down e reiteram o tema escolhido pela ONU para este ano: "Conosco, não para nós", a fim de evidenciar a importância de dar o protagonismo às pessoas com síndrome de Down. O “Somos 21” envolve docentes e alunos de enfermagem e fisioterapia, com apoio dos cursos de direito, nutrição, odontologia e psicologia, oferecendo atendimento multidisciplinar a recém-nascidos e crianças de até 5 anos. Atualmente, as vagas estão preenchidas, e 82 crianças são assistidas pelo projeto.

FADAS MADRINHAS

DEBUTANTES EM BARRETOS

A décima edição do Baile de Debutantes em Barretos, com pacientes do Hospital Amor, está confirmada para 3 e 4 de abril. Mais de 60 adolescentes participarão do evento, que terá como convidados especiais o jornalista Geraldo Neto, a apresentadora Danny Pink, o casal Barbara Evans e Gustavo Theodoro, as atrizes Antônia Moraes e Cleo Pires, e o ator Paulo Dalagnol. O projeto nasceu há 20 anos, em Belo Horizonte, através da empresária Liliane Barros Marty Caron.





Entre os colaboradores está a estilista paulista Dani Messih, que assina os vestidos das meninas, elaborados com tecidos doados pela Ouro Têxtil, de Belo Horizonte. O grupo de moda Carmen Steffens doará os sapatos para as debutantes. Todas as adolescentes terão direito a um “dia de princesa”, sob os cuidados da Casa da Beleza Cris Rozzini, de Ribeirão Preto. Quem quiser apoiar o projeto basta acessar o site www.projetofadasmadrinhas.com.br, a fanpage: Baile de Debutantes #projetofadasmadrinhas ou o Instagram: @fadas_madrinhas .

NOS JARDINS

VIVA O CIRCO E O TEATRO!

Para celebrar o Dia do Circo e do Teatro, domingo (26/3), o CCBB Educativo transforma seu jardim em palco para o palhaço Alegria, que chega com a peça “Antes solo do que malacompanhado”.





A esquete, com apresentação única e gratuita, está agendada para as 15h, sem a necessidade de retirada de ingresso com antecedência. Com números que envolvem malabarismo, acrobacias, mágica, equilibrismo, em meio a improvisações, o palhaço vai criando uma relação de cumplicidade com a plateia.

BATE-PAPO

NA CASA OUTONO

Malluh Praxedes lança seu 20º livro em abril, na Casa Outono. A publicação reúne entrevistas feitas pela jornalista nos anos 1980, para o jornal Estado de Minas, com 14 Bis, Alceu Valença, Blitz, Celso Adolfo, David Tygel, Djavan, Elomar, Fausto Nilo, Geraldo Azevedo, Marco Antonio Araújo, Murilo Antunes, Paulo Freire, Tavinho Moura, Túlio Mourão e Marco Antonio Guimarães. Malluh Praxedes convidou Fausto Nilo, Murilo Antunes, Túlio Mourão e David Tygel (ex-integrante do Boca Livre) para mostrar o que mudou nesses 40 anos. No lançamento, marcado para 4 de abril, Christina Lima entrevistará Malluh.