Dois meses depois de lançar o reggae dançante “Amor e amizade”, parceria com Nelson Motta gravada com participação de Clara Dias, o mineiro Affonsinho apresenta seu novo single, a balada “Consertar o mundo”, com participação especial dos irmãos César Lacerda e Malvina. “O ouvinte é convidado a ‘consertar o mundo’ de mãos dadas, com esperança e poesia”, explica Affonsinho.

Cantor, compositor, guitarrista e produtor, Affonsinho Heliodoro é autor de “Gentil loucura”, primeiro sucesso do Skank – inclusive, foi professor de guitarra de Samuel Rosa. Estudou na famosa Berklee College of Music (EUA) e é considerado um dos melhores guitarristas de blues do Brasil. Além de 14 CDs autorais, o mineiro lançou dois álbuns como cantor, “Esquina de Minas” (2002) e “Esquina de Minas – Dois lados da mesma viagem” (2003), com releituras do Clube da Esquina.

É OURO!

DO BRASIL À EUROPA

Sofia Cintra, aluna da Escola Americana de Belo Horizonte, é craque em informática. Ano passado, ela conquistou medalha de ouro e, como premiação máxima, participou de importante torneio feminino da modalidade na Europa. Foi a integrante mais jovem da equipe brasileira, depois de fazer bonito em duas edições da Olimpíada Brasileira de Informática, evento promovido pela Sociedade Brasileira de Computação, com organização do Instituto de Computação da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).

Em 2021, Sofia recebeu a primeira medalha de ouro, sendo a única estudante de uma escola de Minas Gerais a conseguir qualificação na categoria. Ela e mais quatro estudantes representaram o país no European Girls’ Olympiad in Informatics, na Turquia, em outubro de 2022. Sofia era a única ainda no ensino fundamental, as outras cursavam o ensino médio.

EXPOSIÇÃO

VITOR CAFAGGI

O quadrinista mineiro Vitor Cafaggi marcou para segunda-feira (30/1) a abertura da mostra de obras produzidas ao longo de seus 14 anos de carreira, na sede da CDQ – Escola Técnica de Artes Visuais e Digitais, em BH. “Passos valentes! – Exposição especial do Vitor Cafaggi” reunirá ilustrações, esboços, processos de produção, publicações independentes, livros e revistas em coautoria, além de páginas das HQs “Puny Parker”, “Duo.Tone”, “Valente”, “Franjinha – Contato”, “Laços”, “Lições” e “Lembranças” – as primeiras do selo Graphic MSP, feitas em parceria com Lu Cafaggi. Os irmãos Vitor e Lu desenvolveram graphic novels para a Turma da Mônica, a convite da Mauricio de Sousa Produções.