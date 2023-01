Disco e shows marcam as bodas de prata de Sérgio Pererê com a música

Sérgio Pererê fará dois shows gratuitos em fevereiro para celebrar seus 25 anos de carreira (foto: Tamás Bodolay/Divulgação)

Sérgio Pererê, que celebra 25 anos de carreira, lança seu 14º álbum, "Velhos de coroa". As faixas reúnem cânticos de congado e composições autorais que dialogam com a cultura tradicional do reinado de Minas Gerais. A partir de 3 de fevereiro, o álbum será disponibilizado nas plataformas de streaming de música. Ele vai fazer dois shows – em 9 de fevereiro, às 20h, no Espaço Cênico Yagi/Teatro Raul Belém Machado, e em 11 de fevereiro, às 17h, no Centro Cultural Vila Marçola (Rua Mangabeira da Serra, 320 – Marçola). Ambos com entrada franca.





04:00 - 22/01/2023 Ivete Sangalo lança canções inéditas que prometem animar o carnaval O álbum conta com participação da Guarda de Moçambique do Divino Espírito Santo do Reino de São Benedito, da Guarda de Congo e Moçambique de Nossa Senhora do Rosário e Sagrado Coração de Jesus – Irmandade Os Carolinos, da Guarda de São Jorge de Nossa Senhora do Rosário, da Rainha Belinha, da Guarda de Moçambique e Congo Treze de Maio de Nossa Senhora do Rosário, do Coral Vozes de Campanha, do Quilombo Nossa Senhora do Rosário de Justinópolis, de Aldo Bibiano, capitão da Guarda de Moçambique de Nossa Senhora do Rosário do Bairro Santa Efigênia de Brumadinho, além dos músicos Acauã Rane e Richard Neves.

O grupo Maria Cutia começou o ano na sala de ensaio, preparando o espetáculo “Mundos”, que chega à cena de BH em breve. Com direção de Eugênio Tadeu, o trabalho reúne músicas infantis de domínio público originárias da República do Benin, Japão e Holanda. “As canções são populares entre as crianças em seus países, mas completamente desconhecidas de nós – melodia e letra. É como ouvir uma canção da infância similar à ‘Fonte do tororó’, só que outra, desconhecida”, adianta Mariana Arruda, uma das fundadoras do grupo.





Enquanto a peça não estreia, o Maria Cutia poderá ser visto em dois espetáculos no Sesc Palladium, dentro da 48ª Campanha de Popularização do Teatro e da Dança: o premiado “Auto da Compadecida”, dirigido por Gabriel Villela, que fica em cartaz em 1º e 2 de fevereiro, e o musical infantil “Aquarela”, em única apresentação, em 12 de fevereiro.





“Depois de tanto tempo fora dos palcos por conta da pandemia, muita gente de todo o país pergunta quando voltamos. Este ano, nosso ‘Auto’ vai ganhar turnê no interior de Minas, Espírito Santo e Maranhão”, revela Mariana.

Débora Falabella e o ator argentino Darío Grandinetti, estrelas do filme “Bem-vinda, Violeta”, se reencontraram no último sábado (21/1), no Rio de Janeiro, para comemorar uma conquista do artista: o prêmio de melhor ator no Festival do Rio 2022. O troféu foi entregue pelo próprio diretor, Fernando Fraiha. Para festejar, Débora e Darío tomaram cachaça mineira da Casa Camolese.





Com estreia prevista para abril, “Bem-vinda, Violeta” acompanha a escritora Ana (Débora Falabella) em laboratório literário na Cordilheira dos Andes, onde vivencia um método intenso e não convencional desenvolvido por Holden (Darío Grandinetti). No entanto, a protagonista vê sua vida se transformar na de sua personagem, Violeta.





Grandinetti está no Rio de Janeiro para filmar “Um lobo entre os cisnes”, longa em que ele será protagonista ao lado de Matheus Abreu (de "Malhação: Viva a diferença"). A narrativa é inspirada na história de Thiago Soares, garoto pobre criado no subúrbio carioca que descobriu o hip-hop na adolescência. Ele entrou para o balé tardiamente e se tornou astro internacional. Aos 40 anos, Thiago Soares é diretor artístico do Ballet de Monterrey, no México, e já foi o primeiro bailarino do Royal Ballet de Londres. O filme tem produção da TvZERO, coprodução da Globo Filmes e distribuição da Vitrine Filmes.

O Bloquinho Bike na Lagoa marcou para o primeiro domingo (5/2) de fevereiro, na Lagoa dos Ingleses, o esquenta do carnaval, com concentração no Espaço Trilhas Bike Bar, das 9h às 15h. A ideia é formar um grande bike-bloco, com bicicletas e proprietários fantasiados a caráter. Estrutura para toda a família estará montada, com música da Charanga Pop e food trucks. O evento é uma realização da CSul Lagoa dos Ingleses e conta com o apoio do Projeto Trilhas e di Projeto Trilhas de Bike Bar. Entrada franca.