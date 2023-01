Autorretrato dos irmãos Gustavo e Otavio Pandolfo (foto: OsGemeos/reprodução)

A temporada 2023 de artes visuais começa com o pé direito. A partir de 22 de fevereiro, a mostra “OsGemeos: Nossos segredos” poderá ser visitada no Centro Cultural Banco do Brasil, na Praça da Liberdade. O acervo de cerca de 1 mil itens revela o processo criativo dos artistas, além de apresentar visão generosa do universo lúdico partilhado pelos irmãos Gustavo e Otavio Pandolfo desde a infância.

SALVE, IEMANJÁ!

FESTA NO ALGUIDARES

O mais baiano dos restaurantes de Belo Horizonte, o Alguidares completa 27 anos em

2 de fevereiro, Dia de Iemanjá. Proprietária da casa, Deusa Prado é de Feira de Santana. Mudou-se para BH para acompanhar o marido, que tinha distribuidora de medicamentos, foi se “achegando”, como se diz em bom ‘baianês’, até que resolveu abrir o espaço em charmoso casarão na Rua Pium-í, no Sion.



***





Para a empreitada, Deusa convidou a amiga e arquiteta Márcia Carvalhaes, que fez uma incursão pela Bahia com ela. “Lá, pedi que conhecesse toda a atmosfera baiana, os lugares mais marcantes de Salvador, os restaurantes, toda aquela energia, as cores da cidade, para, então, reproduzir tudo da forma mais fiel na montagem do meu restaurante”, explica Deusa, acrescentando que optou por um ambiente ao mesmo tempo chique e acolhedor, onde os mineiros pudessem se sentir no conforto do lar.



***





“Nunca conhecemos uma crise brava, mesmo na pandemia. Nosso movimento jamais deixou a desejar. Já me deparei com clientes que, ao voltarem das férias na Bahia, a primeira coisa que fizeram ao pisar no aeroporto de Confins foi correr para o Alguidares, afirmando que não conseguiram encontrar comida baiana boa em Salvador”, destaca.

DE OLHO NA FOLIA

A VEZ DE NANDO E SAMUEL

O sábado de carnaval em BH terá muito a oferecer aos foliões. Além dos tradicionais blocos que desfilam pelas ruas da capital, o Festival da Flor levará Nando Reis e Samuel Rosa ao palco da Serraria Souza Pinto. Para completar a folia, Baile do Maguá, Marina Araújo, Banda Pipa e DJ Araújo também se apresentam nas 10 horas de festa.

ROCK FEST

QUEM VIRÁ?

Pitty, Charlie Brown Jr, Detonautas, Di Ferrero e Fresno estão no line up da primeira edição do 2000 Rock Fest, em Belo Horizonte. Mas não é só. O público poderá escolher a sexta banda do evento, marcado para 15 de abril, na Esplanada do Mineirão. No Instagram @2000rockfest, um post fixo receberá votos para o grupo que os fãs querem ver no festival.