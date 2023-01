(foto: Danilson Carvalho/CB/D.A Press)

Ainda é cedo para apontar as peças preferidas do público na Campanha de Popularização do Teatro e da Dança, que começou na quinta (5/1) e segue até 12 fevereiro, com 112 espetáculos de todos gêneros. Na dança, cinco são estreantes e três foram apresentados em edições anteriores. A meninada verá oito estreias e 18 reapresentações.







Yuri Simon assina cenografia e iluminação de “Adivinhe quem vem para rezar”, “Arrivederci, Ítalo”, “Como sobreviver em festas e recepções com buffet escasso” e “Deus da carnificina”. Também é dele a iluminação de “Meu tio é... tia!”. Yuri dirige as peças “Adivinhe quem vem para rezar” e “Arrivederci, Ítalo”.





Ílvio Amaral e Maurício Canguçu empatam. Ílvio assina a direção de “Velório à brasileira” e “Como vencer a burocracia sem ter um infarto”. Também está no elenco de “Acredite, um espírito baixou em mim”, “Velório à brasileira” e “Maio, antes que você me esqueça”. Maurício assina e dirige “Certos rapazes, o nosso amor a gente inventa” e integra o elenco de “Velório à brasileira”, “Acredite, um espírito baixou em mim” e “Maio, antes que você me esqueça”.





Alexandre Toledo é ator em três espetáculos: “Adivinhe quem vem rezar”, “Deus da carnificina” e “Diógenes”, montagem em que também assina texto, cenografia e figurino. Carlos Nunes está no elenco de “Como sobreviver em festas e recepções com buffet escasso”, “Aperte o play e só... ria”, da qual também é autor, e “Francisco de Assis – Do rio ao riso”, dirigida por ele. Fernando Veríssimo é autor e diretor de “Aperte o play e só... ria”, autor, diretor e ator de “Irmã Cotinha – A missionária da alegria”, além de fazer parte do elenco de “Como vencer a burocracia sem ter

um infarto”.





Jair Raso dirige “O belo indiferente” e “Maio, antes que você me esqueça”, além de ser diretor e autor de “Defunto bom é defunto morto”. Oton Valgas é autor e diretor de “As santinhas do pau oco – Uma santa comédia”, “Santinhas do pau oco – Pocket show” e responsável pela adaptação de “Santinhas do pau oco em: Nunca fui santa”. Kayete é autora, diretora e está no elenco de “Deboche – A comédia”. Ela também assina o texto e atua em “Aperte o play e só... ria”. Marco Amaral é autor e diretor de “Cabaré Lidô” e “Meu tio é... tia!”.





Mauro Alvim é o autor de “2 casais em maus lençóis” e “Cuidado pro meu pai não descobrir!”. Renato Milani, autor e ator de “Como conquistar seu príncipe encantado”, está no elenco de “A vovó em: Vamos falar de sexo!”. Sérgio Abritta é autor e diretor de “O marido da minha mulher”, além de dirigir “Deus da carnificina”.





Thiago Comédia escreveu, dirige e atua em “Deboche – A comédia” e “Como se livrar das dívidas em 12 hilárias prestações”. Wesley Marchiori é autor de “Como conquistar seu príncipe encantado”. Ele também escreveu, dirige e é o iluminador de “Família pão com ovo”.