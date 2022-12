Amigos se unem em campanha para Teuda Bara, atriz do Grupo Galpão

Teuda passou por problemas de saúde, mas já está de volta às turnês do Galpão (foto: Guto Muniz/Divulgação)

Este 2022 não foi fácil para ninguém, mas para Teuda Bara o ano foi ainda mais complicado, depois de ela passar por alguns perrengues com a saúde. Os amigos se uniram e, através das redes sociais, criaram campanha para "dar força à grande atriz", que teve despesas extras para cuidar da saúde.

LICHIA

A HORA E A VEZ

Às vésperas das festas de fim de ano, a lichia chega como a nova personagem das comemorações de Natal e virada de ano, dando sabor às festividades. Fruta de origem chinesa, é rica em vitaminas importantes para o bem-estar. Em Minas Gerais, a Fazenda Olhos D'Água é pioneira na produção da primeira lichia brasileira com certificação internacional de boas práticas agrícolas e sociais.

No início da semana, a fazenda inaugurou sua loja-conceito no Shopping Jardim Belvedere, no Belvedere. O projeto é da empresária Patrícia Nogueira e seu marido, Cássio Nogueira, que se propõem a levar o frescor do campo e a biodiversidade da fazenda para a mesa através de produtos saudáveis à base de lichia e outras frutas.

A Red Lychee foca em produtos à base de lichia de primeira qualidade e a Nubene oferece produtos elaborados a partir do reaproveitamento do que também é produzido no campo, como frutas, verduras, ervas e hortaliças.