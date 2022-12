No Mineirão, torcedores vibram com a vitória do Brasil (foto: BS Fotografia/divulgação)

A torcida pela Seleção Brasileira rumo ao hexacontinua firme e forte. Ontem, cerca de 5 mil pessoas acompanharam, no Mineirão, a vitória do Brasil sobre a Coreia do Sul. O tempo nubladoaté o início do segundo tempofavoreceu a torcida, que na partida contra Camarões enfrentou chuva. A vitória foi comemorada com shows de Du Monteiro e da dupla Israel e Rodolfo.

ESTREIA EM BH

A coluna, que sempre admirou o trabalho de Francisco Nuk, tem boas-novas. Pela primeira vez, depois de exposições de grande sucesso em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, finalmente ele fará sua estreia na capital mineira. “A forma não cumpre a função” entra em cartaz no CCBB BH em 14 de dezembro, com obras inéditas, entre elas o dominó de cristaleiras, que vão despencando em direção a um espelho e brincam com a percepção dos visitantes. O acervo reúne cômodas, estantes e escrivaninha,s que, sob o olhar de Nuk, desafiam as formas.





ANIVERSÁRIO

MEMÓRIA DA CAPITAL





Antecipando as comemorações pelos 125 anos de Belo Horizonte, o CCBB Educativo apresenta, no feriado de quinta-feira (8/12), o espetáculo “Estação Bohemia”, que rememora a época boêmia da capital mineira por meio de contos e causos marcantes.

A peça gratuita terá apresentação única, às 17h, no pátio do centro cultural e reúne histórias que fazem parte da memória de BH. Elas serão narradas por quatro personagens de meados do século 20, que vão recriar as alegrias da Cidade Jardim. Gruta Metrópole, bondes e lembranças de moradores reais e fictícios garantem a diversão do público.