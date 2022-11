Torcedores vibraram com a vitória da Seleção Canarinho, no Palácio das Mangabeiras (foto: Lucas Gil/divulgação )

A chuvinha que caiu pouco antes da abertura dos portões do Parque da Copa, no Palácio das Mangabeiras, não atrapalhou a movimentação do público, que lotou o espaço.

A chuva deu trégua logo no início da partida do Brasil contra a Sérvia. Mas a organização do evento garantiu a cobertura do espaço para o caso de São Pedro decidir não colaborar.

EDUCAÇÃO

RESGATE E CRIAÇÃO DE MEMÓRIA

O projeto Mostra Cultural Clubinho da Esquina para a Primeira Infância encerra a sua primeira edição contemplando nove Escolas Municipais de Ensino Infantil (Emeis) de BH, realizando ações com base no resgate e criação de memória do Clube da Esquina. Ao todo, o projeto contemplou mais de 2 mil crianças. O encerramento será realizado hoje (25/11), na Emei Petrópolis, com a realização de mostra cultural, pocket show com brincadeiras e músicas do Clube da Esquina, comandada pela coordenadora pedagógica e musical do projeto, Bianca Luar, e pela produtora Virgínia Câmara.

VERBO GENTILEZA

AÇÃO AMBIENTAL

Leandro Hisne participa amanhã (26/11) de ação do projeto Outras Florestas, que prevê plantio de 125 mudas de árvores, com pinturas nos muros que cercam o Parque Vila Pinho, no Barreiro, região onde cresceu. O evento é aberto ao público, realização da ONG Contato, Secretaria de Meio Ambiente de Belo Horizonte, por meio da Fundação Municipal de Parques e Zoobotânica, Verbo Gentileza e vários coletivos que atuam na capital mineira. A curadoria de cultura foi feita por Patrícia Tavares, idealizadora do Verbo Gentileza. A ação começará às 13h, na Rua Perimetral, 800, no Barreiro.