Festival Guitarrassa presta tributo ao legado de Dodô e Osmar em Salvador

Os músicos Osmar e Dodô fizeram verdadeira revolução no carnaval da Bahia (foto: Arquivo EM/19/2/74)

Nem só de axé vive a capital soteropolitana. De 8 a 10 de dezembro, Salvador recebe o Guitarrassa, Festival Internacional da Guitarra Elétrica, no MAM. A ideia do projeto é resgatar a importância histórica e o protagonismo da cidade na história da guitarra baiana, com shows, masterclasses e aulas de Aroldo Macedo, um dos filhos de Osmar.





Para quem não sabe, a guitarra foi inventada praticamente ao mesmo tempo nos Estados Unidos, por Les Paul, e em Salvador, pelos violonistas Dodô e Osmar, nos anos 1940.

O nome do festival faz uma brincadeira unindo o nome do instrumento à sigla (Ssa), pela qual Salvador é identificada. A curadoria do projeto é de Celso de Carvalho, Mou Brasil e Jesica Kaline, com produção da Conspiradoria e coprodução da Palco Produções e Máquinário.

RECONHECIMENTO

MÉRITO CONSULAR



O Cônsul Honorário da Guatemala, Marcos Leal Valias, Maria Elvira de Salles Ferreira, Henrique Salvador e o presidente do CDL BH, Marcelo Souza e Silva, recebem, esta noite, a Medalha do Mérito Consular de 2022. Trata-se de um reconhecimento do Corpo Consular de Minas Gerais.

PAPO VIRTUAL

MUDANÇAS NA PÓS



A start up francesa TestWe, em parceria com a Federação Internacional de Universidades Católicas (FIUC), marcou para 8 de dezembro, às 12h, o webinário “Digitalização dos processos seletivos: benefícios e desafios”. Apresentado por Rafaela Manes, diretora da empresa para os mercados lusófonos, o bate-papo terá como convidada Maria Helena Araújo, professora titular da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Responsável pelo processo de admissão da pós-graduação de química da instituição pública mineira, Maria Helena vai responder a perguntas e conversar com o público sobre as mudanças nas seletivas de pós-graduações, fenômeno cuja aceleração ocorreu durante a pandemia da COVID-19 e continua em andamento.

ENCONTRO NO MINAS JAZZ BAR

Marcelo Teixeira da Costa, da banda Happy Feet, no coquetel da Oficina Reserva, no Mina Jazz Bar (foto: Enan Correia/divulgação)

Leo Paixão, Rogério Flausino e Gabriel Azevedo (foto: Enan Correia/divulgação)

Thiago Maia, Rodrigo Santos, Nilson Gouvêa e Rodrigo Rezende (foto: Enan Correia/divulgação)