Mary Arantes abre na sexta sua quermesse (foto: Leca Novo/divulgação)

Em sua 22ª edição, a Quermesse da Mary chega em clima de Natal e em duas etapas. A primeira será desta sexta (25/11) a domingo (27/11); e a segunda, de 9/12 a 11/12. Cada rodada vai reunir 39 produtores. A deste fim de semana incluirá ainda a Quermesse do Quintal, com plantas e produtos gastronômicos.





Mary Design (@mary_design), Mirtilos Moreira (@mirtilosmoreira), Nana Valle (@nana_valle), NotEqual (@notequal), Officina vegana (@officinavegana), Onir (@onir.sweetgifts), Ourives Ana Queiróz (@ourives_ana_queiros), OPO ateliê (@opo.atelie), Perfetto Saboaria (@perfettosaboaria), Picolepicolepicole (@picolepicolepicolepicolepicole), Pães Artesanais Du Kanto (@paesdukanto), Torchon (@torchon_bh), Ubuntu (@fraternidadesemfronteiras), Verde Companhia (@verde_companhia), Yes, Nós Temos Café (@yesnostemoscafe), Zoraida Milenar (@zoraidacozinhamilenar) e Zsolt (@zsolt_oficial).





MULTIPLICIDADE

ARTE NA FLORESTA

A Galeria Labyrinthus, que fica no bairro Floresta, reuniu obras de diferentes artistas com o intuito de chamar a atenção do público para a multiplicidade cultural, artística, étnica, social, econômica, política e religiosa. A Labyrinthus foi criada por uma manaura radicada em BH, Orange Feitosa, que fundou o espaço em 2019, para retomar os fios de sua paixão pelas artes. O próprio título da mostra, "Nós somos muito...", busca instigar a imaginação e reflexões sobre os territórios em que estamos inseridos. Com curadoria de Orange Feitosa, a exposição traz 30 obras de seis artistas que ficarão no espaço até o dia 17 de dezembro.

MINAS

ESCUDO DE OURO

Os 87 anos do Minas Tênis Clube serão comemorados nesta sexta (25/11), no Teatro do Centro Cultural Unimed-BH Minas, com série de homenagens. Gustavo Werneck, CEO da Gerdau, e o auxiliar de quadra Geraldo de Jesus Martins, que trabalha no Clube há 37 anos, receberão o Escudo de Ouro do Mérito Minastenista, a mais alta comenda concedida em reconhecimento a serviços prestados ao Clube. O atleta olímpico Rodrigo Castro será homenageado com o diploma de Atleta Ouro. Formado nas escolinhas de esporte do Clube, foi integrante da equipe de natação minastenista de 1989 a 2012 e, nesse período, disputou os Jogos Olímpicos de 2000, 2004 e 2008.

A cerimônia também celebrará a mudança da diretoria do Minas Tênis Clube, com apresentação oficial dos novos presidente, vice-presidente, diretor-secretário, diretor-financeiro, diretores gerais e diretores-adjuntos, que assumirão os cargos a partir de 1º de janeiro de 2023, para o triênio 2023/25. Diretores, conselheiros, patrocinadores, parceiros do Clube e autoridades serão recebidos pelo presidente Ricardo Vieira Santiago, pelo presidente do Conselho Deliberativo Kouros Monadjemi e pelo atual vice-presidente do Minas e presidente eleito para o triênio 2023/2025, Carlos Henrique Martins Teixeira.