Mineiras disputam, no Rio de Janeiro e no Ceará, títulos de miss plus size

Luiza Peraccini Milagre vai defender Minas nas passarelas do Ceará (foto: Acervo pessoal)

Elas estão com tudo e não estão prosas. Somente neste mês de novembro, dois concursos vão apontar as modelos plus size que se destacam em diversas categorias. Luiza Peraccini Milagre, de 20 anos, de Juiz de Fora, está entre as candidatas a Miss Glam U. Plus Size Brasil, que será realizado em Fortaleza, capital do Ceará. Elas estão com tudo e não estão prosas. Somente neste mês de novembro, dois concursos vão apontar as modelos plus size que se destacam em diversas categorias. Luiza Peraccini Milagre, de 20 anos, de Juiz de Fora, está entre as candidatas a Miss Glam U. Plus Size Brasil, que será realizado em Fortaleza, capital do Ceará.





ESPORTE

OBRA COMPLETA

A Faculdade Ciências Médicas de Minas Gerais (FCM-MG) promove o lançamento do livro “Beira do campo – Urgências e emergências no esporte”, na terça-feira (8/11), às 19h, no Teatro Feluma. Os autores são Rodrigo Campos Pace Lasmar, professor da FCM-MG, médico da Seleção Brasileira e do Atlético, e Rodrigo Araújo Goes. São 754 páginas de um trabalho que reúne o conhecimento de mais de 200 profissionais de saúde que atuam em diversas modalidades.

***



“O livro é inédito na medicina esportiva e tende a se tornar uma espécie de ‘bíblia’ para orientar o atendimento a esportistas profissionais e amadores, no Brasil e no mundo”, explica Rodrigo Araújo Goes. O lançamento presencial, para convidados, poderá ser acompanhado nos canais da Faculdade Ciências Médicas (faculdadecmmg) e do Teatro Feluma (teatrofeluma) no YouTube.

EM SAMONTE

VIVA AS ARTES!

Santo Antônio do Monte, no Centro-Oeste mineiro, marcou para 25 a 30 de novembro a primeira edição do Festival Santo Antônio das Artes. A programação gratuita vai reunir peças de teatro adulto e infantil, oficina para crianças e palestras. Quem abre o evento é o ator Paulo Betti, com o monólogo “Autobiografia autorizada”.

***

O projeto é realização da produtora cultural e jornalista Candice Frederico, em parceria com a atriz e produtora Juliana Martins, e será realizado no Poliesportivo Geraldo Azeredo. Conta com apoio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, patrocínio da Cemig, copatrocínio do Sicoob Credimonte e apoio cultural da Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Monte e de comerciantes locais.

MINIPEÇA

NO TEATRO DA CIDADE

A minipeça “Chuá”, da Insensata Cia. de Teatro, dá continuidade ao Festival de Teatro Mínimo, que segue até o próximo domingo (13/11), no Teatro da Cidade, em BH. Após a apresentação marcada para as 17h, haverá bate-papo com integrantes da companhia mediado por Tati Reis. “Chuá” se inspira livremente no livro “Os rios morrem de sede”, de Wander Piroli.