Rodrigo Cezário está de volta a BH com projeto na área de economia criativa

O empreendedor Rodrigo Cezário está de volta a BH, depois de uma temporada pelo Nordeste e o interior mineiro (foto: Rafael Sandim/Divulgação)

Helvécio Carlos

Após passar uma longa temporada de resgate de suas raízes no interior de Minas e um outro longo período nas praias paradisíacas da Paraíba, mergulhando no artesanato regional do Nordeste, Rodrigo Cezário decidiu interromper sua fase de nômade digital para regressar a Belo Horizonte.

• • •

O motivo são os diversos projetos conduzidos por ele na cidade, a começar pela inclusão do segmento de lingerie no Minas Trend. Afinal, a seleção das marcas para o mix foi feita por ele, a pedido da Fiemg, sua nova parceira de negócios. Em seguida, Rodrigo conduzirá os espaços-conceito de moda e beleza na Feira do Empreendedor do Sebrae Minas, em novembro, com expectativa de público de 60 mil pessoas.

• • •

No ano que vem, Rodrigo tem um compromisso com as periferias da capital mineira: o Projeto Sementes Criativas, criado por ele, com o apoio da Lei Municipal de Incentivo à Cultura e patrocinado pelo TK Group, que visa a capacitar 150 jovens para adentrarem o mercado de trabalho através da economia criativa.

• • •

Além disso, o Programa de Aprendizagem em Moda, que será subsidiado pelo Sebrae, deve acelerar 40 empresas belo-horizontinas em 2023. Cezário se reposicionou e agora está totalmente focado em design sustentável e práticas ESG, que visam ao desenvolvimento econômico aliado à regeneração ambiental e à justiça social. Para isso, ele conta com a economia criativa como arma, já que tanto ele quanto sua família encontraram nela um caminho sólido de crescimento e desenvolvimento coletivo.

LEONORA WEISSMANN

BODAS DE PRATA

A AM Galeria de Arte recebe, nesta quinta-feira (20/10), a maior exposição de trabalhos inéditos da artista Leonora Weissmann. A mostra “Desmanche - verbocorpopintura” tem curadoria do professor, crítico e historiador da arte Guilherme Bueno e reúne pinturas, desenhos e móbiles assinados pela artista. Durante a exposição, haverá o lançamento do livro "Estranho mundo próximo", com textos assinados pelo professor e crítico de arte Agnaldo Farias, projeto que vem sendo produzido nos últimos quatro anos e celebra os 25 anos de carreira de Leonora Weissmann, que já nasceu entre os pincéis, por ser filha de duas referências na área: Manoel Serpa e Selma Weissmann.• • •A fachada da galeria vem recebendo uma intervenção da artista, expandindo a sua arte para a rua. Denominada de “Folhas e ossos”, a pintura destaca a silhueta de plantas e folhagens inventadas, que remetem a ossos ou outros elementos, dependendo da perspectiva do espectador. A exposição poderá ser vista até novembro.

OLIVIA

PRIMEIRO ANIVERSÁRIO

Os chefs Jorge Ferreira e Felipe Oliveira assinam o jantar especial em cinco tempos (entradas, pratos principais e sobremesa) para comemorar, nesta quarta-feira (19/10), o primeiro ano do Olívia Restaurante.

ATEMPORAIS

BITUCA, CAETANO, GIL E PAULINHO

O Spotify lança o projeto “Atemporais”, com singles em homenagem a Caetano Veloso, Gilberto Gil, Milton Nascimento e Paulinho da Viola. Nesta quarta (19/10), a mineira Marina Sena solta a voz em “Da maior importância”, e Mari Fernandez em “Você não entende nada”. “Sou cria de Caetano Veloso. Já cantei muita música dele”, diz Marina. Bituca faz 80 anos na semana que vem, no dia 26. Vai ganhar de presente “Travessia”, com Djonga, e “Maria, Maria”, com Ludmilla. O rapper de BH diz que o clássico de Milton e Fernando Brant o emociona, pois lhe traz fortes lembranças da infância.