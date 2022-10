Michel Teló, que chamou a atenção como técnico do 'The voice', vai cantar com revelações do programa, no Minascentro (foto: Fábio Rocha/Globo)



Michel Teló será a atração do “Prudential concerts 2022”, que chega em 16 de novembro ao Minascentro. Na apresentação, marcada para as 21h, o cantor contará com a participação de Gustavo Bardim (“The voice kids” 2021), Tony Gordon (“The voice” 2019) e Millena Jardim (“The voice” 2016). A orquestra ficará sob o comando do maestro Eder Paolozzi, regente titular da Nova Orquestra e da Funk Orquestra.





ROSÁRIO

NA MODA

A artista plástica Maria Rita Malloy vai comemorar os 32 anos de sua grife Arte Sacra com a coleção Rosário. “Vamos celebrar a vida e as três décadas de história da Arte Sacra com atraso de dois anos, mas com muito amor à moda acumulado. Finalmente, poderemos encontrar nossos clientes e parceiros dessa longa trajetória para comemorar o sucesso e o futuro da nossa marca e da moda”, diz ela. O lançamento está marcado para a próxima quarta-feira (2/11), durante fashion happening para convidados, dentro da programação da 28ª edição do Minas Trend.

DE OLHO NA FOLIA

ENSAIOS DO QUEIXINHO

Em ritmo de carnaval, o Samba Queixinho oferece oficinas gratuitas de percussão às terças-feiras, às 19h. Em 5 e 12 de novembro, o bloco promoverá também oficina de dança com a bailarina Dayanne Amaral, do Grupo Corpo. Toda a programação é gratuita. O Espaço Cultural Samba Queixinho, onde acontecem as oficinas, fica no prédio onde funcionou o saudoso Cine Odeon (Avenida do Contorno 1.328, Floresta). Para se inscrever é preciso entrar no link da bio na página do Samba Queixinho (https://www.instagram.com/sambaqueixinho/)

ENEM

AULÃO ON-LINE

Falta pouco menos de um mês para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), previsto para 13 e 20 de novembro. Com o objetivo de ajudar os 3 milhões de inscritos nesta reta final, o Sistema de Ensino pH promoverá hoje o Aulão pH. Realizado no formato on-line, o evento gratuito ocorrerá das 9h30 às 17h30 e será dedicado à revisão dos principais tópicos de cada disciplina, além de oferecer dicas de preparação. Interessados devem acessar a página https://www.youtube.com/c/

SistemadeEnsinopH