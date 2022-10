Leo Piló recebe a visita de Yara Tupynambá (foto: Ana Vilela/divulgação)

O tradicional Presépio Colaborativo da Casa Fiat de Cultura homenageia, neste ano, o legado de Alberto da Veiga Guignard (1896-1962), com o tema “Flores para Guignard”.

A primeira presença no Ateliê Aberto do Presépio 2022 na Casa Fiat de Cultura foi de Yara Tupynambá, ex-aluna de Guignard. As flores, as folhagens e a vegetação que irão compor o cenário natalino serão criadas com materiais recicláveis, como caixa de sabão em pó e cereais, embalagens de papel e papelão, plástico e jornal.

Para quem quiser participar do presépio colaborativo, o ateliê é realizado de quarta a domingo, das 10h às 12h e das 14h às 18h. A abertura do presépio da Casa Fiat de Cultura será em 30 de novembro.





MODERNISMO

VALOR DA CULTURA

O ator Pascoal da Conceição, que interpreta o escritor Mário de Andrade no teatro, visitou a Prefeitura de Belo Horizonte caracterizado como o personagem. Além de expoente do modernismo brasileiro, Mário de Andrade (1893-1945) é considerado o primeiro secretário municipal de Cultura do Brasil, por ter participado da criação e dirigido o Departamento de Cultura da cidade de São Paulo, em 1935. Sua gestão foi fundamental para colocar a cultura no centro das políticas públicas de Estado.



***





Pascoal da Conceição foi recebido pela secretária municipal de Cultura, Eliane Parreiras, pela presidente da Fundação Municipal de Cultura, Luciana Féres, e pelo secretário municipal adjunto de Cultura, Gabriel Portela. Em seguida, eles caminharam até as esculturas de Carlos Drummond de Andrade e Pedro Nava, na esquina da Rua Goiás com a Rua da Bahia, e seguiram para a prefeitura, onde o ator foi recebido pelo prefeito Fuad Noman.



***









NO LANÇAMENTO DA REABERTURA DO GRANDE HOTEL...



Lizete Ribeiro, o vice-governador eleito, Mateus Simões, e Fernanda Bicalho (foto: Victor Ataíde/Divulgação ) Anna Claudia Wanderley e Wilter Machado (foto: Victor Ataíde/Divulgação) Luciana Saraiva, Carolina Vaz, Clarissa Vaz e Fabi Lopes (foto: Victor Ataíde/Divulgação) “Visitar Belo Horizonte é visitar esse ponto de vista da cultura, porque a garantia da nossa humanidade, que são valores como liberdade, justiça, igualdade, é trazida pela cultura. Estar trabalhando a cultura é estar do lado da dignidade humana e trazer Mário de Andrade e seus poemas, é trazer essa grandeza humana”, disse o ator, que na próxima terça (1º/11) apresenta o espetáculo “Mário de Andrade desce aos infernos”, no Palácio das Artes. O evento faz parte das comemorações dos 120 anos de nascimento de Carlos Drummond de Andrade, de quem Mário de Andrade foi amigo e conselheiro, e integra as ações do programa O Modernismo em Minas Gerais.