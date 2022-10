Vanessa Paschoalin e Cicera Gontijo no encontro de patronesses da Jornada Solidária (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press)



As patronesses do Feijão Solidário se reuniram na loja de Ana Luiza Tavares para fazer o acerto de convites e marcar mesas nos salões da CasaPampulha, onde será realizado um dos mais animados eventos da Jornada Solidária do Estado de Minas.



As patronesses do Feijão Solidário se reuniram na loja de Ana Luiza Tavares para fazer o acerto de convites e marcar mesas nos salões da CasaPampulha, onde será realizado um dos mais animados eventos da Jornada Solidária do Estado de Minas.

As patronesses Gabriela Azevedo, Ana Luiza Tavares e Duda Vorcaro (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press)





Liliane Carneiro Costa e Clea Gontijo na loja de Ana Luiza Tavares (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press)





O encontro está marcado para sábado (29/10), das 13h às 17h. A CasaPampulha fica na Avenida Otacílio Negrão de Lima, 4.928, Pampulha.

Romero Drinks ficará responsável pelas bebidas, com o gim London Dry, do Sátira, e a cachaça Gongo Sôco, de Franklin Bethônico. Terá também chope do Albano's. Haverá serviço de manobrista, pago à parte, por R$ 25.





Denise Guerra e Marta Batista Ramos (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press)





A decoração ficou a cargo da Verde Musgo, que também cederá parte do mobiliário, assim como o empresário Mário Tamm. Som e iluminação estão a cargo da Equipe 1.





Gabriela Tavares, Vera Faria e Babi Vasconcelos (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press)

O Feijão Solidário tem patrocínio máster do Supermercado Epa, patrocínio da Construtora Castor e do Instituto Gerson Bartolomeo, e copatrocínio de Cerâmicas Braúnas, Jam Engenharia de Ar Condicionado e Saúde Mob do Laboratório Hermes Pardini.





I CHING

ARTE MILENAR

Marcela Gontijo, mineira de Belo Horizonte radicada em Brasília, marcou para 5 de novembro a abertura da exposição “Oráculo”, na Galeria Movimento, no Rio de Janeiro. A artista usou o tratado milenar chinês “I Ching – O livro das mutações” para criar a série de obras, nas quais adiciona o acaso – hexagramas resultantes do jogo de moedas – ao processo de construção das tramas de linhas horizontais e verticais em cores fortes.

• • •

A artista tomou contato com o I Ching quando morou em Hong-Kong, entre 2012 e 2015. Ao voltar para o Brasil, passou a experimentar esse sistema em seu trabalho. Felipe Scovino assina a curadoria da mostra. Marcela preside o Instituto Paulo Gontijo, dedicado ao incentivo de pesquisas sobre a esclerose lateral amiotrófica (Ela), doença que acometeu seu pai, Paulo Gontijo (1932-2002), físico, engenheiro civil e empresário, idealizador da instituição.





JABUTI

MINAS NO PÁREO

O Sempre um Papo, projeto de incentivo à leitura criado há 36 anos, em Belo Horizonte, por Afonso Borges, está entre os 10 finalistas do 64º Prêmio Jabuti, na categoria Fomento à leitura. O escritor Ricardo Aleixo, autor homenageado do 2º Festival Internacional Literário de Itabira, também é um dos finalistas, com o livro “Extraquadro” (Impressões de Minas), na categoria Poesia. Uma das mais tradicionais premiações literárias do país, o Jabuti registrou a inscrição de 4.920 obras em 2022.