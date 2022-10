Começa a festa dos 125 anos de nascimento de Drummond

Marcos Alcântara, superintendente da Fundação Cultural Carlos Drummond de Andrade, Afonso Borges e o prefeito de Itabira, Marco Antônio Lage, na exposição "Vasto mundo" (foto: Criativa Foto e Publicidade/Divulgação )





Idealizada por Adriano Fagundes e Pedro Drummond, que desde 1987 trabalha como curador do legado do avô, a exposição conta com 30 imagens e 18 textos, incluindo poemas, aforismos e prosa, além de áudios de poemas nas vozes do próprio autor e do embaixador Lauro Moreira, poeta e amigo dele. O ator Thiago Lacerda interpreta textos do autor de “No meio do caminho”.

QR Code dá acesso à gravação de cada texto. O Flitabira foi viabilizado por patrocínio do Instituto Cultural Vale, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. O projeto conta com apoio da Prefeitura Municipal de Itabira e da Fundação Cultural Carlos Drummond de Andrade.

Ainda dentro das comemorações dos 120 anos de Drummond, Afonso Borges, criador do Flitabira, realiza edição especial do Sempre um Papo com Fagundes e Pedro Drummond, que vão conversar sobre o livro “Vasto mundo”. O encontro está marcado para 4 de novembro, sexta-feira, às 18h, no Memorial Minas Gerais Vale, que fica na Praça da Liberdade, em BH.

JORNADA

TARDE SOLIDÁRIA

Nesta terça-feira (25/10), Ana Luiza Tavares e as filhas Bárbara e Gabriela recebem as patronesses do Feijão Solidário, um dos eventos mais concorridos da Jornada Solidária Estado de Minas, para coquetel na Ana Luiza de Luxe, em Lourdes. Quem ainda não adquiriu o convite basta entrar em contato com as patronesses. A feijoada, open bar e open food, está marcada para o próximo sábado (29/10), das 13h às 17h, na Casa Pampulha (Avenida Otacílio Negrão de Lima, 4.928, Pampulha).

O bufê será assinado pelo chef Eduardo Avelar, em parceria com o Buffet Célia Soutto Mayor. Chope do Albano's, cachaça e frozen Gongo Soco, drinques com o gim London Dry, do Sátira, e caipis com cachaça da Romero Drinques estão no menu. A mesa de doces ficará a cargo dos bufês Catharina, Célia Soutto Mayor, Club do Chef, Meu Buffet, Pichita Lanna e Rullus, além da Fofíssimo Bolos. A mesa de café terá petit four da confeitaria Mole Antoneliana, além de suspiros e bolinhos da DasGêmeas.

CINQUENTENÁRIO

LÔ E A FILARMÔNICA

Já estão escolhidas as canções que serão apresentadas pela Filarmônica de Minas Gerais nas duas sessões (21 e 22/12) do concerto em comemoração aos 50 anos da carreira de Lô Borges, na Sala Minas Gerais, em BH. O repertório será aberto com “Um girassol da cor de seu cabelo”, seguindo por “O caçador”, “O trem azul”, “Faça seu jogo”, “Veleiro”, “Clube da esquina”, “Clube da esquina 2”, “Sonho real”, “Para Lennon e McCartney”, “Dínamo”, “Feira moderna”, “Paisagem da janela”, “Canção postal” e “Onde a gente está”. A canção de encerramento será “Quem sabe isso quer dizer amor”. No palco, além dos músicos da Filarmônica, sob regência do maestro José Soares, estarão o grupo DoContra e o homenageado, Lô Borges.