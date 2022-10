Palácio das Mangabeiras, onde o Parque da Copa estreia em 24 de novembro, data do primeiro jogo do Brasil na disputa pela taça (foto: Daniel Mansur/Divulgação)









LEIA MAIS 04:00 - 19/10/2022 Rodrigo Cezário está de volta a BH com projeto na área de economia criativa

04:00 - 18/10/2022 AML comemora os 120 anos de nascimento de Juscelino Kubitscheck

04:00 - 17/10/2022 Artista transmídia Cândida Borges traz o Prêmio Lumen para o Brasil



Com apoio do Corpo Consular de Minas Gerais, o Parque da Copa é um projeto da It's Shooow Time, de Didio Mendes, em parceria com a Malab Produções e Parque do Palácio. Os convites estarão à venda pelo Sympla. O primeiro jogo do Brasil na Copa do Qatar, em 24 de novembro, marca também a estreia do Parque da Copa, que vai funcionar no Parque do Palácio, que por anos foi a residência oficial dos governadores de Minas Gerais, no Bairro Mangabeiras.A programação terá atrações artísticas, gastronômicas, com cardápio de oito países campeões do torneio mundial de futebol, opções para a criançada e, claro, para quem ama assistir às partidas ao lado dos amigos e da família.Com apoio do Corpo Consular de Minas Gerais, o Parque da Copa é um projeto da It's Shooow Time, de Didio Mendes, em parceria com a Malab Produções e Parque do Palácio. Os convites estarão à venda pelo Sympla.

ON-LINE

CULTURA EM DEBATE

Com o intuito de promover ainda mais os diálogos sobre cultura e produção cultural no Brasil, a Evoé lança o podcast Compartilhada. Semanalmente, o público confere episódios da temporada de estreia nas principais plataformas de streaming, nos quais se analisa a relação entre dinheiro e cultura no Brasil. Durante o último ano, a equipe da Compartilhada conversou com os mais variados produtores de diversos segmentos da cultura para ter a ótica de quem atua nos bastidores.

• • •

O primeiro episódio conta com a participação do produtor do Grupo Galpão Fernando Lara e levanta os porquês de a cultura incomodar parte da população brasileira. Os próximos episódios trazem Eliane Parreiras, secretária municipal de Cultura; Thiago Macedo, um dos integrantes da produtora Filmes de Plástico; Leo Morais, um dos sócios da casa de shows A Autêntica; e Juliana Flores, uma das idealizadoras e produtora executiva do CURA – Circuito Urbano de Arte.

MEIO AMBIENTE

APOIO NO CARTÃO

O Instituto Terra, fundado pelo casal Lélia Wanick Deluiz Salgado e o fotógrafo Sebastião Salgado, em Aimorés, no Leste de Minas, é um dos beneficiados pelo programa Átomos, do C6 Bank. Por meio do programa, os clientes podem trocar os pontos acumulados no cartão de crédito por benefícios variados, incluindo passagens aéreas ou cashback, mas há também a opção de doar pontos para entidades que desenvolvem ações nas áreas de saúde, educação, diversidade e meio ambiente. Desde dezembro de 2021, os pontos Átomos destinados ao Instituto Terra somaram R$ 40 mil. A natureza agradece.