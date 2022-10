Bartucada nasceu no carnaval de Diamantina. Foto mostra a folia em 2002 (foto: Marcelo Sant'Anna/EM/D.A Press/2002 )



Boa notícia para quem ainda não se inscreveu nas oficinas de bateria do bloco Bartucada, que faz a festa no carnaval de Diamantina. Devido à grande procura, as inscrições foram reabertas.



Interessados devem entrar em contato com os organizadores pelo telefone (31) 98487-4403. As aulas para iniciantes e veteranos serão realizadas às terças-feiras e domingos, no Bairro Bonfim, em Belo Horizonte.

Sob o olhar de Fernanda Montenegro e Chico Buarque, o encontro de Helvécio Ratton e Simone Matos com Cristina Castro, na galeria do Minas Tênis (foto: Helvécio Carlos/EM/D.A Press)

DUAS DÉCADAS DEPOIS

REENCONTRO EMOTIVO



Foi por acaso o encontro de Simone Matos e Helvécio Ratton com a atriz Cristina Castro, sábado passado, na galeria de arte do Centro Cultural Unimed BH-Minas. Os três foram até lá ver a exposição do fotógrafo Bob Wolfenson.



Cristina fez o papel de Julieta do longa “Menino maluquinho” (1995), dirigido por Ratton e produzido por Simone. O cineasta contou que há mais de 20 anos não se encontrava com Cristina. Formada em jornalismo, ela é casada e tem um filho.

Cristina Castro fez o papel de Julieta em "Menino maluquinho", lançado em 1995 (foto: Grupo Novo de Cinema/reprodução)

O MÁXIMO

PAPO COM SOALHEIRO

Máximo Soalheiro é um dos nomes de destaque da 35ª Feira de Cerâmica de Minas Gerais, marcada para 9 a 11 de dezembro, no estacionamento elevado do Mercado Central de BH. O artista vai conversar com o público sobre o tema “A cerâmica e o tempo”, na abertura do evento. Depois de duas edições on-line, a feira retoma o formato presencial, com curadoria das ceramistas Cibele Tietzmann, Emmanuela Tolentino e Susana Fornari. O acesso é gratuito.





ALBERTO E PRISCILA FREIRE

CATÁLOGO DA COLEÇÃO





Em 8 de novembro, Priscila Freire recebe convidados para o evento que vai marcar o encerramento do projeto Inventário do Acervo do Centro de Arte Chácara Santa Eulália – Coleção Alberto e Priscila Freire. No encontro, que vai reunir a diretoria do Instituto Chácara Santa Eulália, será lançada a publicação resultante do projeto, com textos de Andréa de Magalhães Matos, Angelo Oswaldo, Priscila Freire, Adriano Célio Gomide, Ana Carolina Motta Rocha Montalvão e Yacy-Ara Fromer Gonçalves. Paulo Schmidt assina o design.





Realizado de março de 2021 a maio de 2022, o projeto, viabilizado com recursos da Lei Federal de Incentivo à Cultura e patrocínio da Cemig Distribuição, catalogou cerca de 17 mil itens da Coleção Alberto e Priscila Freire. São documentos, livros, revistas, mobiliário e obras de arte bi e tridimensionais.





Priscila pretende que a casa e a coleção sejam abertas para visitação, estudos e pesquisas, tendo em vista a implantação do Centro de Arte Chácara Santa Eulália. Ele fica em área de 50 mil metros quadrados na região da Pampulha, onde reside a colecionadora. “Minha intenção é de que isso, junto da Casa Museu e do Centro de Arte e Educação, se torne público”, diz Priscila Freire.





GRANDE HOTEL

REDESCOBERTA DAS TERMAS

Hoje, às 18h, no Mina Jazz Bar, ocorrerá o encontro que marca o anúncio oficial de reabertura do Grande Hotel Termas de Araxá. Administrado há 12 anos pelo Grupo Tauá, ele recebeu R$ 10 milhões de investimentos e retoma suas origens, com a proposta de ser um espaço voltado para o bem-estar do corpo e da mente. Com arquitetura de Luiz Signorelli, o complexo termal está situado no Parque dos Barreiros, em área verde de 400 mil metros quadrados e jardins projetados por Roberto Burle Marx.



Entre as novidades, Dannilo Camargos assina o design de interiores; Dominique Jardy, os quadros dos quartos; e o chef Helbert Moura, com formação em cozinha francesa, comanda a cozinha. Michelly Rossy, eleita a melhor mixologista de São Paulo, é a curadora dos bares.