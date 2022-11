Retirantes, personagens da literatura brasileira, voltam ao palco pelas mãos de artistas da Caravan Maschera (foto: Mauricio Mezzomo/divulgação)

Em cartaz no Teatro 1 do CCBB-BH, o premiado espetáculo “Vidas secas”, da companhia ítalo- brasileira Caravan Maschera, surpreende pela beleza. Os bonecos que representam os célebres personagens de Graciliano Ramos – o rude Fabiano, sua esposa Sinhá Vitória, os dois filhos do casal e a inesquecível Baleia – impressionam pela perfeição estética e manipulação.





“Convidamos a Fernanda Paredes para realizar um projeto de pesquisa específico para a construção dos bonecos. Ela foi até São Paulo, onde ministrou oficinas práticas, que deram vida aos personagens pelas minhas mãos e de Giorgia Goldoni, cenógrafa do espetáculo”, conta Leonardo Garcia Gonçalves, ator e fundador da Caravan Maschera.

Manipulador contracena com boneco que tem a altura de um ser humano (foto: Joicy Souza/divulgação)





Os personagens são feitos de espuma tratada com diversos materiais: colas, meia-calça, pinturas, papel e látex. Alguns chegam a dimensões humanas, com cerca de 1,75m. Em “Vidas secas”, a Caravan Maschera reconta a obra de Graciliano Ramos por meio de bonecos, máscaras e contrastes de luz e sombra.

Com pouco texto, a narrativa trata da incomunicabilidade e universaliza a questão da seca nordestina. O espetáculo ficará em cartaz até 14 de novembro, de sexta a segunda-feira, às 20h. Todas as sessões contam com intérprete de libras. Nos sábados (5 e 12/11), haverá bate-papo com os artistas após as apresentações. O CCBB fica na Praça da Liberdade, no Bairro Funcionários.

CENTENÁRIO

VIVA MARIA HELENA!

A partir de sábado (5/11), o público poderá reverenciar destaques do acervo da artista plástica Maria Helena Andrés, no Centro Cultural Unimed BH-Minas, em Lourdes. A mostra “Maria Helena Andrés/Centenário” vai reunir obras das décadas de 1940 a 2020.





TIRADENTES

TARDE DE AUTÓGRAFOS

Beth Goulart lança o livro “Viver é uma arte: transformando a dor em palavras” (Letramento), sábado (5/11), na terceira edição da Feira Literária de Tiradentes. O bate-papo com a autora, seguido de autógrafos, está marcado para as 17h30, no gramado do Santíssimo Resort.





REUMATOLOGIA

POSSE DE DIRETORIA

A Sociedade Mineira de Reumatologia apresentou sua nova diretoria, em 27 de outubro, na Associação Médica de Minas Gerais. Maria Fernanda Brandão de Resende Guimarães presidirá a entidade no períoodo 2022-2024. A diretoria é formada por Flávia Madureira de Pádua Dias (vice-presidente), Mariana Peixoto Guimarães Ubirajara e Silva de Souza (diretora científica), Anna Carolina Gomes Tavares (tesoureira), Viviane Angelina de Souza (primeira-secretária) e Gustavo Guimarães Moreira Balbi (segundo-secretário).