Peça "A árvore de Natal" fica em cartaz neste sábado (5/11) e domingo (6/11), às 15h e 17h (foto: Mauricio de Sousa Produções/Divulgação)





A Turma da Mônica está de volta a Belo Horizonte, desta vez com a peça “A árvore de Natal”. A produção reúne 30 profissionais, entre atores, bailarinos e pessoal da produção.





Thiago Lacerda e estudantes da rede pública em Itabira (foto: Criativa Foto e Publicidade/divulgação)

Mônica, Cebolinha, Magali, Cascão e Milena precisam desvendar o mistério do sumiço dos pinheiros da cidade. Haverá quatro sessões na capital mineira, neste sábado (5/11) e no domingo (6/11), às 15h e às 17h, no Cine Theatro Brasil Vallourec, que fica na Praça Sete.

EM ITABIRA

DRUMMOND E LACERDA





O ator e escritor Paulo Reis e Cristina Figueiredo, na Fliti (foto: Thiago Morandi/Divulgação)

Convidado especial do Festival Literário Internacional de Itabira (Flitabira), que termina hoje na cidade mineira, Thiago Lacerda visitou a Escola Municipal Antônio Camilo Alvim e o câmpus itabirano da Universidade Federal de Itajubá, onde conversou com estudantes sobre a importância da arte, da literatura e dos 120 anos de Carlos Drummond de Andrade. Simpático, atencioso e bom de papo, o ator atendeu aos pedidos de fotos, sem pestanejar. Lacerda estava acompanhado do rapper Thiago SKP. Hoje à noite, ele participa da homenagem ao poeta Pedro Muriel, que vai reunir Roberta Muriel e Chico Mendonça, com mediação de Afonso Borges.

EM TIRADENTES

ANTES QUE FOSSE TARDE

Ator e diretor de teatro, televisão e cinema, Paulo Reis, de 70 anos, recém-completados, prepara o último livro de uma trilogia. “Resolvi dar meu testemunho sobre o que vi e vivi neste planeta durante sete décadas, antes que fosse tarde demais. Estou escrevendo uma trilogia de suspense. Já publiquei dois volumes e estou terminando o terceiro, que lanço entre janeiro e março de 2023. Escolhi o suspense para estrear como romancista, pois neste planeta temos muito poucas certezas: a morte é certa, e a morte pode ser a qualquer momento, até mesmo agora. Então, a vida é uma história de suspense que atrai tanto a humanidade”, disse ele na Feira Literária de Tiradentes (Fliti).





CHECK-IN

JOVENS EMBAIXADORES

As mineiras Cecília Giacomin Costa, Júlia Meireles Gontijo, Laura Domiciano Hamad e Lysa Lima Santos estão entre os 50 nomes selecionados para o programa Jovens Embaixadores 2023, que leva estudantes do ensino médio da rede pública brasileira para intercâmbio de três semanas nos EUA. O resultado foi divulgado na sexta-feira (4/11) pela embaixada e consulados dos Estados Unidos no Brasil. Em 13 de janeiro, os jovens embarcarão para Washington, D.C, onde serão divididos em grupos para uma experiência em outras cidades americanas.