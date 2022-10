O Bloco Volta, Belchior fechou a apresentação de Sandra Pêra em BH

Sandra Pêra recebeu no palco integrantes do bloco Volta, Belchior, no show dedicado ao repertório do cantor e compositor cearense (foto: Helvécio Carlos EM/D.A Press)



Em sua estreia solo em Belo Horizonte, Sandra Pêra foi a estrela de uma noite que reuniu fãs, um bloco de carnaval e um repertório emocionante, na última quinta-feira (20/10).

A admiração por Sandra começou, claro, com as Frenéticas. Mas ele não sabe exatamente quando a paixão tomou forma e conta que Sandra sempre foi sua preferida. O rapaz elogiou a cantora, que, segundo ele, estava mais segura no show em que presta homenagem a Belchior.

A surpresa da noite foi a participação especial do bloco Volta, Belchior, e a maior emoção da noite foi o áudio de um programa de entrevista no qual o cantor e compositor cearense, morto em 2017, conta que a canção “Medo de avião” foi composta para Sandra.

SUASSUNA

“AUTO” EM ÓPERA

O “Auto da Compadecida”, de Ariano Suassuna, ganhará versão inédita em formato de ópera. O projeto, criado pela Orquestra Ouro Preto (OOP), reúne um time de peso no palco. A música é original e traz a assinatura de Tim Rescala. O compositor assina também o libreto com o maestro Rodrigo Toffolo, regente titular da OOP e responsável pela concepção e direção musical do espetáculo. A direção de cena é assinada por Chico Pelúcio.

No palco, grandes nomes do canto lírico brasileiro – Fernando Portari, Marília Vargas, Marcelo Coutinho, Carla Rizzi, Jabez Lima e Rafael Siano, além de um trio de atores escolhidos para dar voz e corpo ao clássico da literatura brasileira – Glicério do Rosário, Claudio Dias e Maurício Tizumba.

Para abrilhantar ainda mais a produção, trazendo para o palco as raízes da obra de Ariano, o espetáculo ainda conta com figurinos desenhados pelo renomado Manuel Dantas Suassuna, artista plástico e filho do escritor. A estreia oficial ocorre em São Paulo, em 5 de novembro. Em seguida, a montagem desembarca no Rio de Janeiro, com apresentações em 29 e 30 do mesmo mês. Em Belo Horizonte, as apresentações estão previstas para 9 e 10 de dezembro, no Palácio das Artes.

NO ESPANCA!

SESSÕES GRATUITAS

O projeto Solo Negro, que traz espetáculos de teatro, dança e circo de artistas negras e negros de Belo Horizonte e está em sua sétima edição, apresenta dois espetáculos no Teatro Espanca!: “Memórias de Bitita – O coração que não silenciou”, com Eda Costa, em 29 de outubro próximo (sábado), e “Mamá Kudilé”, com Ermi Panzo. As apresentações ocorrem às 20h, são gratuitas e seguidas por roda de conversa com os artistas.

Idealizado pela Cia Burlantins e com curadoria de Julia Tizumba, Solo Negro se propõe a criar um espaço de difusão do trabalho de artistas negros da capital mineira, reunindo espetáculos que dialogam com a cultura afro-brasileira contemporânea ou tradicional.