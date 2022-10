Quinteto de Sopros da Orquestra Filarmônica emociona crianças em Confins

Alunos das escolas de Lagoa Santa assistem ao recital do Quinteto de Sopros no aeroporto internacional (foto: Divulgação)

Concerto de câmara gratuito apresentado pela Orquestra Filarmônica de Minas Gerais mudou o movimento do aeroporto de Confins.

No repertório, obras de Jacques Ibert, Radamés Gnattali, Samuel Barber, Catulo da Paixão Cearense, Joaquim Antonio Callado, Jacob do Bandolim e Astor Piazzolla. A garotada ficou com os olhos vidrados na música e nas informações sobre o papel de cada instrumento.

TURNÊ

JONATHAN FOURNEL

O pianista francês Jonathan Fournel, de 28 anos, vencedor do Concurso Rainha Elisabeth da Bélgica em 2021, fará duas apresentações em Belo Horizonte com a Filarmônica de Minas Gerais, em 17 e 18 de novembro, sob a batuta do regente convidado Marcelo Lehninger. Os concertos encerram a turnê brasileira do músico, que passará por São Paulo, Manaus e Curitiba antes de tocar na capital mineira.

PARA CRIANÇAS

CLUBE DA ESQUINA

O projeto Mostra Cultural Clubinho da Esquina para a Primeira Infância, destinado a crianças de 1 a 6 anos, segue visitando as escolas municipais de ensino infantil (Emei) ou creches, em periferias da cidade com sintomas de vulnerabilidade social, selecionadas por regional da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte (PBH).

Nove instituições estão recebendo ações do projeto, que visa ao resgate e à criação de memória do Clube da Esquina com as crianças, tendo os seus professores como mediadores. Na prática, o corpo docente é treinado pela coordenadora pedagógica, grande conhecedora do Movimento Clube da Esquina, professora de música e cantora Bianca Luar para a formação de equipes em práticas musicais integradas com as crianças, em torno da prosa poética, performática, melódica e de valor cultural da obra do Clube da Esquina, uma das referências culturais de Minas Gerais e do Brasil.

Segundo Virgínia Câmara, produtora do projeto, os professores das instituições estão sendo instrumentalizados com material didático-pedagógico, que será repassado às crianças por meio de técnicas musicais e oficinas. “Ao fim do projeto, as mostras culturais passam pelas escolas e são abertas aos familiares e à comunidade, com a apresentação dos trabalhos das crianças com a temática Clube da Esquina. Bianca Luar realiza um pocket show em que todos cantam juntos as canções”, explica.

