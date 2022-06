Sempre um Papo volta a ter edições no Rio de Janeiro e em São Paulo

Em julho, Valter Hugo Mãe participa do Sempre um Papo no Rio e em BH (foto: Daniel Bianchini/divulgação)

Afonso Borges retoma as atividades presenciais do projeto Sempre um Papo em parceria com o Sesc Vila Mariana, em São Paulo, onde realiza um encontro por mês, até dezembro. Já estão confirmados os escritores Eliana Alves Cruz, na próxima quarta-feira (29/6); Jeferson Tenório, em 27 de julho; Conceição Evaristo, em 31 de agosto; e Itamar Vieira Junior, em 29 de setembro.



O português Valter Hugo Mãe está na programação da edição especial do projeto no Rio de Janeiro, em 12 de julho, no Museu do Amanhã. Em Belo Horizonte, ele está sendo esperado em 18 de julho, às 19h, no Grande Teatro do Palácio das Artes, para falar do seu novo livro, "As doenças do Brasil". Mais detalhes no Instagram @sempreumpapo.





BATE-PAPO

ENCONTRO COM ARTISTAS





A curadora da mostra “Brasilidade pós-modernismo”, Tereza de Arruda, e os artistas Armarinhos Teixeira, André Azevedo, Joaquim Paiva, Francisco de Almeida e Luzia Simons participam de mesa-redonda na quarta-feira (29/6), na abertura da mostra, no CCBB-BH. Após a conversa, a curadora e os artistas irão conduzir uma visita mediada aos presentes. O evento é gratuito, com retirada de ingressos pelo site Eventim. No acervo, obras produzidas a partir de meados da década de 1960 até os dias de hoje, sendo algumas inéditas.





ANARIÊ

FESTANÇA NO MINAS





Neste sábado (25/6), segundo dia da festa junina no Minas Tênis Clube, a animação do arraial começa às 18h, com a banda Brilhantina, seguindo com a dupla Pedro Neto & Matheus.





TECNOLOGIA

SOLUÇÃO ON-LINE





Com a aceleração digital durante a pandemia, muitas universidades passaram a usar a plataforma on-line para avaliar candidatos e alunos. Mesmo tendo sido uma medida emergencial na maioria dos casos, ficou comprovado que esse modelo democratiza o acesso de estudantes às etapas classificatórias e às instituições de ensino de todo o Brasil. Com sede na França e atuação no Brasil, a TestWe é uma solução que digitaliza totalmente o processo das avaliações on-line: da criação à correção, incluindo a análise de notas e competências, tanto na sala de aula quanto a distância. Em conformidade com a LGPD, a rede já tem usuários de peso no Brasil, como a UFMG e a USP, para os programas de pós-graduação em química de ambas as instituições de ensino.





AGENDA

NAS ARTES





A exposição individual “Do tamanho da respiração”, da artista Gabriela Sacchetto, fica aberta à visitação até 30 de julho, na ArteFasam Galeria. Neste sábado (25/6), na Cidade Junina, em Olhos d’Agua, o cantor Igor Vaz é a atração da noite.