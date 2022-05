Paco Pigalle, que mudou de endereço 13 vezes, sossegou na Floresta

Em 2002, Paco Pigalle funcionava na Rua Ouro Preto, no Barro Preto (foto: Cristina Horta/EM/D.A Press/25/8/02)

Por exatos 13 anos, fãs de Paco Pigalle seguiram a via-sacra nômade do bar batizado com o nome dele, que mudou de endereço 13 vezes. Por exatos 13 anos, fãs de Paco Pigalle seguiram a via-sacra nômade do bar batizado com o nome dele, que mudou de endereço 13 vezes.









Depois de dois anos e uma semana fechado, o espaço reabriu no mês passado. Paco conta que comparada ao mesmo período de 2021, a situação é melhor, mas nem por isso está mais fácil. “Não reclamo. Vou trabalhar”, ele diz.





A casa de Paco foi uma das primeiras a fechar com a chegada da pandemia, muito antes da determinação da Prefeitura de Belo Horizonte. De olho no cenário europeu, ele percebeu que não haveria outra solução a não ser suspender as atividades. Demitiu empregados, fez os acertos e recorreu a empréstimo para voltar à ativa.

Pista se destacava na noite de BH, em 2017 (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press/24/3/17)



Por enquanto, está abrindo apenas duas vezes por semana. Os shows de convidados, às quintas-feiras, por ora estão suspensos. Às sextas e sábados, o próprio Paco anima a pista.





A crise obriga donos de casas noturnas a procurarem alternativas para sobreviver, mas não está fácil. Frequentadores de bar fazem das suas, há até um novo golpe na praça. Pessoas levam uma bolsa de soro debaixo da blusa. O conteúdo é trocado por bebida alcoólica, que vai para o copo por meio de uma pequena mangueira.



Paco conta que foi fácil perceber o golpe, pois os que gastavam pouco no bar estavam muito chapados.

Em 2022, de portas reabertas no Bairro Floresta (foto: Paco Pigalle/acervo)



Apesar do prejuízo, ele diz compreender que a situação está ruim para todo mundo. Cita sua rotina nos supermercados e sacolões do Sion, onde mora. “Ouço muita gente reclamar da alta dos preços. Se está complicado para a galera com renda fixa, imagine para a minha molecada de universitários!”, comenta. E revela que só em último caso expulsa de seu bar o dono da bolsa de soro.





“Quando os garçons percebem movimento diferente ou quando a pessoa pede mais de um copo de gelo, já desconfiamos. Pedimos a bolsa de soro, guardamos e a devolvemos quando a pessoa vai embora”, diz.