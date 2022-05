Erasmo precisou sair pela cozinha do hotel para se jogar na balada em BH

Erasmo Carlos em show lotado da Jovem Guarda, em BH (foto: Arquivo EM/D.A Press)



Erasmo Carlos está com tudo e não está prosa. Com 80 anos recém-completados, roda o país com o show que revê sucessos de sua carreira. O Tremendão será a atração do próximo domingo (29/5), no Palácio das Artes. Assim como o repertório é repleto de hits, as temporadas dele em Belo Horizonte são cheias de histórias. Em depoimento à coluna, Erasmo lembrou, divertido, sua passagem pela capital com a Jovem Guarda para uma apresentação ao vivo na TV Itacolomi. Foi do aeroporto ao hotel em carro do Corpo de Bombeiros, desfilando pelas ruas da cidade, com o público acenando ao longo do percurso. Uma apoteose. Erasmo Carlos está com tudo e não está prosa. Com 80 anos recém-completados, roda o país com o show que revê sucessos de sua carreira. O Tremendão será a atração do próximo domingo (29/5), no Palácio das Artes. Assim como o repertório é repleto de hits, as temporadas dele em Belo Horizonte são cheias de histórias. Em depoimento à coluna, Erasmo lembrou, divertido, sua passagem pela capital com a Jovem Guarda para uma apresentação ao vivo na TV Itacolomi. Foi do aeroporto ao hotel em carro do Corpo de Bombeiros, desfilando pelas ruas da cidade, com o público acenando ao longo do percurso. Uma apoteose.





O Tremendão ganha flor de fã (foto: Arquivo EM/D.A Press)







Erasmo conta que emissora concorrente promoveu uma gincana, no mesmo horário da apresentação na Itacolomi, pedindo que as equipes levassem integrantes da Jovem Guarda aos seus estúdios. “Foi uma loucura a multidão na porta do hotel. Eu queria sair com a irmã do Eduardo Araújo”, relembra, dizendo que se desvencilhou dos fãs saindo pela cozinha do hotel. “O pessoal da gincana descobriu onde eu estava. Todos chegaram em carros com farol alto em direção ao bar. A polícia chegou, foi um auê, aquele vai não vai, vai não vai, e policiais retiraram as pessoas, me deixando na balada. Foi uma noite turbulenta e engraçada, mas aquele dia foi tenso, um acontecimento monstruoso”, revela.





FESTA VISTA DE CIMA





Nesta semana, começa a montagem, em Belo Horizonte, da maior roda-gigante da América Latina. A estrutura, com 36 metros de altura, que passou pelo festival paulistano Lollapalooza e segue para o Rock in Rio, chegará à cidade em quatro carretas. A expectativa é que em uma semana esteja pronta, a tempo da Cidade Junina, festa organizada pela naSala no Mirante Beagá, de 10 de junho a 31 de julho.





NOS PALCOS

QUEM VEM





Alceu Valença é o convidado especial da festa junina marcada para sábado, no Olhos d’Água. Daniel comemora seus 40 anos de carreira com o show “Versões de mim”, em 3 de julho, no Palácio das Artes. Roberta Campos marcou para 30 de julho, no Sesiminas, a apresentação de “Amor liberta”, show de voz e violão.





AGASALHOS

HORA DE DOAR





O Instituto de Formação de Líderes (IFL-BH) se uniu ao projeto Banho de Amor para arrecadar e distribuir mantas, cobertores e agasalhos aos desabrigados. Até a próxima segunda-feira (30/5), os itens podem ser entregues nas unidades da Yellow Self Storage nos bairros Castelo, Cidade Nova e Gutierrez, além das lojas Água Fresca Lingerie, em Lourdes, no Mangabeiras e na Savassi.





PORTUGAL

VIVA CAMÕES!





A Semana Portuguesa está de volta ao calendário da capital. Lembrando o Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas – comemorado em 10 de junho –, as atividades ocorrerão de 9 a 11 de junho, no entorno do Museu Histórico Abílio Barreto, no Bairro

Cidade Jardim.