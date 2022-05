Glaura retoma sua festa gastronômica, marcada para 8 a 10 de julho

Matriz de Santo Antônio, restaurada recentemente, é uma das atrações turísticas de Glaura (foto: Glaura.com/reprodução)

GLAURA

DELÍCIAS MINEIRAS





O Festival Gastronômico de Glaura está confirmado para 8 a 10 de julho. O evento é marcado por dois fatos significativos. Será a primeira festa após a reabertura da Matriz de Santo Antônio, reformada depois de passar sete anos fechada. O festival gastronômico, que estreou em 2019, volta a ser realizado, superados os impedimentos impostos pela pandemia da COVID-19.





“O festival contribui de maneira relevante para fomentar a cultura e o turismo em um distrito rural habitado por gente acolhedora, que cultiva verdadeiramente suas raízes e tradições. Além disso, incentiva a produção de artesanato local e de iguarias representativas da gastronomia da região”, afirma o engenheiro de minas William Carvalho, integrante do Comitê Organizador Voluntário de Glaura.





RUMO AOS 90





O café do Cine Theatro Brasil Vallourec volta a funcionar a partir desta terça-feira (24/5), com novo horário e serviços ampliados. O espaço passa a ser gerido pelo próprio cineteatro. A nova identidade visual remete à história do prédio, que celebra 90 anos em julho. No menu, receitas que homenageiam as ruas do Centro de BH, além de drinques batizados com nomes de astros e estrelas do cinema. Além de café, o local contará com opções de almoço (das 11h30 às 15h), jantar (das 17h às 20h) e happy hour (das 17h às 21h).





JAZZ

MÚSICA DE RUA





A dupla Sebastián Kortina e Bodô (saxofone e percussão), Clarissa Vagalume e Camilo Gan, o duo Geovanne Sassá e Santonne Lobato, Renan Fernandes e Edgar Siqueira vão se revezar, a partir desta quinta-feira (26/5), na programação de shows que serão apresentados, sempre às quintas, até 9 de junho, no palco em frente à loja Tim, na Savassi. Trata-se de aperitivo para o Festival de Jazz Música de Rua, Música de Alma, agendado para 11 e 12 de junho, na Lagoinha.





STARTUP

EDUCAÇÃO EM DADOS





A Qstione – responsável pelo Planeje (software capaz de nortear escolas e universidades na geração e correção de avaliações, construção de planos de ensino, cronogramas e matrizes de referência da avaliação) – recebeu aporte da Square Knowledge Ventures. Fundada em 2015 em João Pessoa (PB), a startup visa expandir o modelo de avaliação educacional focado em análise de dados. A empresa foi criada por Fabrício Garcia, professor da área da saúde, apaixonado por tecnologias educacionais. Ao observar falhas no sistema avaliativo em universidades, ele decidiu estruturar um modelo no qual o professor seria estimulado a elaborar avaliações seguindo boas práticas pedagógicas, com maior aprofundamento, explorando ao máximo as competências dos alunos.





NA SAVASSI

DE OLHO NO FUTURO





A sede da ACMinas ganhará em seis meses novo endereço na Savassi. O anúncio foi feito pelo presidente da Associação Comercial e Empresarial de Minas, José Anchieta da Silva. O atual imóvel, localizado na Avenida Afonso Pena, 372, foi adquirido pela entidade em 1919 e inaugurado em 26 de novembro de 1922. Anchieta garante que ele não será abandonado. “Temos planos bastante audaciosos para o local, que garantirão receita e futuro não só para a ACMinas, mas também para Belo Horizonte”, afirma.