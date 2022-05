DJ mineiro narra sua relação com a balada de BH, iniciada aos 16 anos

Sede pra te ver

Breno Rocha

DJ





Iniciei minha “carreira” na música muito cedo, em 2007, com 16 anos, quando comprei a controladora CDM-500, da Gemini, e passei a dedicar, em paralelo à graduação no curso de administração do Ibmec, parte do meu tempo livre para desvendar o mistério de todos aqueles botões. Aquilo parecia ser uma loucura.









Em 2014, me tornei residente da boate naSala. É impossível falar da noite de BH sem citá-la. Quantas histórias boas temos de lá, daria para escrever um livro. Vieram os primeiros convites para festas nacionalmente conhecidas. Foi quando tive a certeza de que precisava seguir com prioridade máxima o projeto de tentar uma carreira profissional, e passei a me dedicar também à produção musical.





Em 2017, fui convidado para uma residência semanal no Tetto Lounge, em São Paulo. Nesse mesmo ano, com KVSH e Breno Miranda, produzi o hit “Sede pra te ver”, que alcançou mais de 30 milhões de plays nas plataformas digitais e remixes dos principais artistas do Brasil.





Essa foi a virada de chave da minha carreira. Hoje, estou cada vez menos presente em Belo Horizonte, dedicando os fins de semana a eventos fora da cidade. Mas como mineiro de carteirinha, sempre que posso faço questão de estar por aqui. Seja tocando ou prestigiando as festas e os amigos. Nunca deixei de lado o “de onde eu vim”, nem as minhas raízes musicais.





Em meus sets e músicas, sempre tento levar um pouco da nossa cultura para o resto do país. Hoje, estou sendo reconhecido e tendo oportunidades também fora do Brasil, o que me deixa extremamente feliz. Em julho, farei mais uma tour na Europa.





Queria finalizar dizendo que com muita dedicação, trabalho e honestidade, nossos mais distantes sonhos podem ser alcançados.



A SEÇÃO “EMBALOS DE SÁBADO À NOITE” CONTA A HISTÓRIA DA VIDA NOTURNA DE BELO HORIZONTE, QUE, ANTES DA PANDEMIA, DEU O QUE FALAR